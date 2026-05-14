Pune News: पुण्यातील सीबीआय कारवाईत नीट पेपरफुटी प्रकरणातील महिला आणि विद्यार्थी ताब्यात; संशयित धनंजय लोखंडेच्या संपर्कात असलेल्या महिलेला पुणे पोलिसांनी अटक

पुणे: देशभरात गाजत असलेल्या नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे पुण्यापर्यंत पोहोचले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरीतून मुख्य संशयित धनंजय लोखंडेला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या संपर्कात असलेल्या येथील एका महिलेला पोलिसांनी अटक केली, तर शेषराव सोळंकी या अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला पुणे पोलिसांनी बुधवारी ताब्यात घेतले आहे. विद्यार्थी शोधणे, त्यांच्याकडून पैसे जमा करणे आणि संशयितांपर्यंत पोहोचवणे, अशी त्यांची भूमिका .असल्याचे चौकशीतून पुढे आले आहे. मनीषा वाघमारे (वय ४७, रा. सुखसागर, बिबवेवाडी) असे या महिलेचे नाव आहे. शेषराव सोळंकी हा एका नामांकित महाविद्यालयात इंजिनिअरिंगच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत आहे. वाघमारे हिचा ब्युटी पार्लरचा व्यवसाय असून तिचे पती दंतचिकित्सक आहे. या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. तपासादरम्यान लोखंडे हा महत्त्वाचा संशयित असल्याचे समोर आले. गेली चार-पाच वर्षे तो वाघोलीत राहत होता. मंगळवारी पुणे पोलिसांना वाघोलीत लोखंडेचे लोकेशन मिळाले होते..Pune News: पुणे महापालिकेचा इंधनबचतीसाठी पुढाकार; वाहन वापरात ३० टक्के कपातीचा प्रशासनाकडून प्रस्ताव.मात्र, पोलिसांची चाहूल लागताच तो पसार झाला. नंतर मध्यरात्रीनंतर राहुरीतून सीबीआयने त्याला ताब्यात घेतले. तपासादरम्यान लोखंडेच्या संपर्कात असलेल्या वाघमारे हिची माहिती पुणे पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार बुधवारी सकाळी आठच्या सुमारास तिला संशयित म्हणून ताब्यात घेतले. दुपारी दोनच्या सुमारास तिला सीबीआयच्या ताब्यात दिले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ती लोखंडेच्या संपर्कात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्राथमिक चौकशीत ती विद्यार्थ्यांना लोखंडेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत असल्याचा संशय आहे.."संशयावरून महिलेसह दोघांना ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशी करून महिलेला सीबीआयच्या ताब्यात दिले आहे, तर तरुणाकडे चौकशी केली जात आहे."- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे.Premium|Parenting tips for modern families : 'आजचा दिवस कसा गेला?' मुलांच्या मनातील मूक अपेक्षा आणि हरवत चाललेला संवाद.अहिल्यानगरमधील तिघे ताब्यातदेशभर गाजत असलेल्या नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे अहिल्यानगरपर्यंत पोहोचले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण पथकाने (सीबीआय) स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने राहुरी येथून धनंजय निवृत्ती लोखंडे (वय २६) याच्यासह आणखी दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले. आज पहाटे ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.