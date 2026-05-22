NEET UG Paper Leak: पुण्यातील आणखी एका प्राध्यापिकेला सीबीआयकडून अटक, भौतिकशास्त्राची प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी कारवाई; निवडक विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका पुरवल्याचा आरोप

पुणे : नीट-यूजी २०२६ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पुण्यातील आणखी एका प्राध्यापिकेला शुक्रवारी (ता. २२) अटक केली. भौतिकशास्त्राची प्रश्नपत्रिका निवडक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयने यापूर्वी पुण्यातील शिवाजीनगर येथील मॉडर्न महाविद्यालयातील जीवशास्त्र विषयाची प्राध्यापिका मनिषा मांढरे हिला अटक केली होती..मनीषा संजय हवालदार असे अटक करण्यात आलेल्या प्राध्यापिकेचे नाव आहे. त्या सध्या पुण्यातील सेठ हिरालाल सराफ प्रशाला येथे कार्यरत आहेत. सीबीआयने त्यांना प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणातील एक आरोपी असल्याचे म्हटले आहे. या कारवाईमुळे देशभर गाजलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा धागा समोर आला आहे..सीबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीट-यूजी २०२६ च्या भौतिकशास्त्र विषयाच्या प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात मनीषा हवालदार यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यांनी निवडक इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे..या प्रकरणात सीबीआयकडून देशभरात तपास सुरू असून, पेपरफुटीच्या साखळीतील विविध दुवे शोधण्याचे काम सुरू आहे. अटकेनंतर मनीषा हवालदार यांची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. प्रश्नपत्रिका गळतीमागील इतर आरोपी आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती तपासली जात आहे.