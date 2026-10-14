CBI Raid : पुण्यात सीबीआयचे छापे! ‘म्युनिशन्स इंडिया’च्या कार्यकारी संचालकासह तिघांना अटक; सव्वादोन कोटींची रोकड जप्त

पुणे - सरकारी कामांत खासगी कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड’च्या कार्यकारी संचालकासह अन्य दोघा खासगी व्यक्तींना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली. आरोपीच्या पुण्यातील निवासस्थानासह देशभरातील विविध ठिकाणांवर टाकलेल्या छाप्यात सव्वादोन कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत..‘सीबीआय’च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील नगर रस्त्यावरील येरवडा परिसरात मुख्यालय असलेल्या ‘म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड’मध्ये कार्यरत असलेल्या कार्यकारी संचालकाविरोधात १२ ऑक्टोबर रोजी लाचखोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संबंधित अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करून सरकारी कामात अनुकूल निर्णय देण्यासाठी काही खासगी कंत्राटदार आणि पुरवठादारांशी संगनमत केले. या बदल्यात लाच स्वीकारल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर मंगळवारी (ता. १३) कार्यकारी संचालकासह इतर दोघांना सीबीआयने अटक केली..पुण्यासह बंगळूर, म्हैसूर आणि दिल्लीत छापेमारी -अटकेनंतर सीबीआयच्या पथकांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या पुण्यातील निवासस्थानावर छापा टाकला. या कारवाईत एक कोटी ७३ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. याशिवाय म्हैसूर, बंगळूर आणि दिल्ली येथील मालमत्तांवर घेतलेल्या झडतीत सुमारे ५० लाख रुपयांची रोकड आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. या लाचखोरी प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा सखोल तपास सुरू असल्याचे ‘सीबीआय’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..‘म्युनिशन्स इंडिया’कडून लष्करासाठी उत्पादन -म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड ही भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील महत्त्वाची सरकारी संरक्षण कंपनी आहे.केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये जुन्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरीचे पुनर्गठन करून नवीन सरकारी संरक्षण कंपनी स्थापन केली. ही प्रामुख्याने भारतीय सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दलांसाठी दारूगोळा, शस्त्रे आणि स्फोटके तयार करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.