Pune Crime : दोन लाखांची लाच घेताना लष्करी अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडले; ‘सीबीआय’ ची कारवाई

खडकीमधील लष्करी अभियांत्रिकी सेवा कार्यालय येथील दोन अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गुन्‍हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने (सीबीआय) दोन लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - खडकीमधील लष्करी अभियांत्रिकी सेवा कार्यालय (मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस – एमईएस) येथील दोन अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गुन्‍हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने (सीबीआय) दोन लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. या गुन्ह्याची नोंद खडकी पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून त्‍यांना अटक करण्‍यात आली आहे.

