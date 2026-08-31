पुणे

CM Devendra Fadnavis : डीजेच्या वादात न पडता सांस्कृतिक गणेशोत्सव साजरा करा; फडणवीस यांचे पुणेकरांना आवाहन

पुण्यातील गणेशोत्सवात साऊंड सिस्टिमच्या भिंती पूर्णपणे हद्दपार करा, अशी मागणी नागरिक करत असताना त्यावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भूमिका केली जाहीर.
CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुण्यातील गणेशोत्सवात साऊंड सिस्टिमच्या भिंती पूर्णपणे हद्दपार करा, अशी मागणी नागरिक करत असताना त्यावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भूमिका जाहीर केली. ‘पुणेकरांनी डीजेच्या वादात न पडता पुण्याचा सांस्कृतिक गणेशोत्सव साजरा करा. एवढी क्षमता पुणेकरांमध्ये आहे,’ असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.

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