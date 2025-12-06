पुणे

Junnar Gold Mango : जुन्नर गोल्ड आंबा वाणाला केंद्र शासनाकडून शेतकरी जात म्हणून अधिकृत मान्यता

जुन्नरच्या कृषी शिरपेचात मानाचा तुरा: भरत जाधव यांनी विकसित केलेल्या 'जुन्नर गोल्ड' या विशेष आंब्याच्या वाणाला केंद्र शासनाकडून शेतकरी जात म्हणून अधिकृत मान्यता.
gold mango

gold mango

sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव - जुन्नर तालुक्यातील बुचकेवाडी येथील प्रयोगशील आंबा उत्पादक शेतकरी भरत जाधव यांनी विकसित केलेल्या 'जुन्नर गोल्ड' या विशेष आंब्याच्या वाणाला केंद्र शासनाकडून शेतकरी जात (Farmers' Variety) म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
mango
Central Government
junnar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com