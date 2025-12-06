Junnar Gold Mango : जुन्नर गोल्ड आंबा वाणाला केंद्र शासनाकडून शेतकरी जात म्हणून अधिकृत मान्यता

नारायणगाव - जुन्नर तालुक्यातील बुचकेवाडी येथील प्रयोगशील आंबा उत्पादक शेतकरी भरत जाधव यांनी विकसित केलेल्या 'जुन्नर गोल्ड' या विशेष आंब्याच्या वाणाला केंद्र शासनाकडून शेतकरी जात (Farmers' Variety) म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे..दिल्ली येथील 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लॅन्ट व्हरायटी अँड फार्मर्स राईट अथोरिटी' (PPV&FRA) या संस्थेकडून हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. जुन्नर गोल्ड च्या प्रसाराचे सर्व हक्क शेतकरी भारत जाधव यांना मिळाले आहेत. बुचकेवाडी येथे भरत जाधव यांची आंब्याची बाग आहे.या बागेत हापुस, केशर आणि राजापुरी या तिन्ही जातींची संमिश्र चव असलेली आंब्याची काही झाडे असल्याची माहिती कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर यांना दोन वर्षांपूर्वी मिळाली होती. या वैशिष्ट्यपूर्ण आंबा वाणाची माहिती घेण्यासाठी अध्यक्ष मेहेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्रातील उद्यानविद्या विषयतज्ञ भरत टेमकर, पीक संरक्षण विषयतज्ञ डॉ. दत्तात्रेय गावडे यांनी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली..त्यानंतर कृषी विज्ञान केंद्राने शेतकरी विकसित पीक जाती संरक्षण कायद्या अंतर्गत नोंदणीसाठी प्रस्ताव तयार केला. यासाठी लागणारी तांत्रिक माहिती, प्रयोगशाळेतील नमुन्यांचे पृथक्करण आणि नाशिक येथील फळ व अन्न पदार्थ तपासणी करणाऱ्या 'अश्वमेघ इंजिनिअर्स व कन्सल्टट' यांच्या प्रयोग शाळेकडून प्राप्त झालेला अहवाल आदि बाबींची पूर्तता करून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता..या प्रक्रियेला आज यश मिळाले असून जुन्नर गोल्ड' या विशेष आंब्याच्या वाणाला केंद्र शासनाकडून शेतकरी जात म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. मागील वर्षी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या जुन्नरच्या हापूसला शिवनेरी हापूस म्हणून मानांकन मिळाले आहे. त्यानंतर आता जुन्नर गोल्ड' मुळे जुन्नर तालुक्याच्या कृषी वैभवात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..जुन्नर गोल्ड आंबा वाणाची खास वैशिष्ट्ये -* वजन - एका फळाचे सरासरी वजन ९०० ते ९७० ग्रॅम.* स्वाद - हापुस, केशर आणि राजापुरी या तिन्ही जातींची संमिश्र चव.* आकार - राजापुरी आंब्यासारखा भव्य आकार.* रंग - आकर्षक केसरी रंग.* उत्पादन - दरवर्षी फळधारणा होणारे वाण..अनिल मेहेर (अध्यक्ष - कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव) - प्रयोगशील आंबा उत्पादक शेतकरी भरत जाधव यांनी बावीस वर्षां पुर्वी दोन हेक्टर जिरायत जमिनीत आंबा लागवड केली आहे. त्यांच्याकडे हापूस, केशर, राजापुरी, बदामी, लंगडा अशा विविध वाणांची ४०० हून अधिक झाडे आहेत. विशेष म्हणजे, संपूर्ण आंबा उत्पादन सेंद्रिय पद्धतीने घेतले जात असल्याने फळांचा स्वाद उत्कृष्ट आहे. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीताफळ, डाळिंब यांसारखी पिके घेत जाधव यांनी जुन्नर गोल्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..भरत जाधव (आंबा उत्पादक) - शेतकरी आंबा उत्पादनात काहीतरी नवीन करण्याचे ध्येय होते. बागेत विकसित केलेल्या जुन्नर गोल्डला केंद्र शासनाची शेतकरी जात म्हणून मान्यता मिळाल्याने एक टप्पा पूर्ण झाला आहे.जुन्नर तालुक्याच्या कृषी वैभवात यामुळे भर पडले आहे. कृषी विज्ञान केंद्राने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.या यशात नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्राचा मोठा वाटा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.