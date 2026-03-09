पुणे

Khamgaon Tradition: खामगावात ४०० वर्षांपासून जावयांना दिली जाते अशी 'खास' वागणूक; रंगीत हौदात अंघोळ अन्..., काय आहे या प्रथेमागचे महत्त्व?

Khamgaon Keeps 400-Year Legacy Alive with Special Holi Ritual: खामगावमध्ये रंगपंचमीची ४०० वर्षांची परंपरा; जावयांना हौदामध्ये बुडवून गुलाबी रंगात अंघोळ
Khamgaon Keeps 400-Year Legacy Alive with Special Holi Ritual

Khamgaon Keeps 400-Year Legacy Alive with Special Holi Ritual

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खुटबाव: खामगाव (ता. दौंड) येथे रंगपंचमीचे औचित्य साधून होणाऱ्या ग्रामदैवत खंबेश्वर यात्रेनिमित्त गावातील मुख्य चौकातील रंगाने काठोकाठ भरलेल्या एका मोठ्या हौदामध्ये गावातील सर्व आबालवृद्धांनी उड्या घेतल्या व संपूर्ण गाव निळ्या, गुलाबी रंगांमध्ये न्हाऊन निघाले. तसेच, रंगपंचमी सणानिमित्त नवीन लग्न झालेल्या जावयांना व ग्रामस्थांना दगडी हौदामध्ये बुडवत गुलाबी रंगामध्ये अंघोळ घालण्याची ४०० वर्षांपासूनची आगळीवेगळी परंपरा गावाने जोपासली.

Khamgaon
pune
district
Celebration
Cultural heritage
Tradition

