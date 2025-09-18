पुणे

CET 2025 : आता केंद्रांपर्यंत जाणे हीच ‘परीक्षा’, सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांना फटका

Educational News : सीईटी परीक्षेसाठी ३००-४०० किलोमीटर दूर केंद्र देण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि मानसिक नुकसान होत असून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
CET 2025

CET 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रज्वल रामटेके

पुणे : राज्यातील विविध समाजातील विद्यार्थिहितासाठी कार्यरत असलेल्या ‘सारथी’, ‘बार्टी’, ‘आर्टी’, ‘टीआरटीआय’ आणि ‘महाज्योती’ यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. या संस्थांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी)-२०२५साठी विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेले परीक्षा केंद्र न देता, ३०० ते ४०० किलोमीटर दूर असलेली परीक्षा केंद्रे देण्यात आली आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक नुकसान होत असून मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आमच्या भविष्याशी खेळ चाललेला असल्याची संतप्त भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
exam
CET
CET Exam
Maharashtra State Institute of Education Corporation
colleges starts in maharashtra
college opening in maharashtra
Maharashtra 11th grade admissions 2025
Online examination issues
Vacant teaching positions in Maharashtra
Maharashtra Dharma Program
Maharashtra legal community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com