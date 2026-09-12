एक कोटीच्या लाचप्रकरणी अटक

सीजीएसटी अधीक्षकासह
सल्लागाराला लाचप्रकरणी अटक
नवी पनवेलच्या प्रकल्पप्रमुखाच्या तक्रारीनंतर कारवाई
नवी दिल्ली, ता. १२, (पीटीआय): एक कोटी रुपयांच्या लाचप्रकरणी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तालयातील अधीक्षक तसेच सीजीएसटी सल्लागाराला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील नवी पनवेल येथील एका खासगी बांधकाम कंपनीच्या प्रकल्पप्रमुखाने केलेल्या तक्रारीनंतर सीबीआयने बुधवारी गुन्हा दाखल केला होता. कंपनी नवी मुंबईतील सेक्टर १७ मध्ये दोन इमारतींचा पुनर्विकास करीत असून, त्यातील २४ सदनिका सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, रायगड आयुक्तालयाच्या मालकीच्या आहेत. या सदनिकांच्या पुनर्विकासासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि सदनिका कंपनीकडे हस्तांतर करण्यासाठी अधीक्षक पंकजकुमार यांनी एक कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तक्रारीच्या पडताळणीदरम्यान पंकजकुमार यांनी १० सप्टेंबरला दहा लाख रुपये रोख, स्वतः खरेदी केलेल्या सदनिकेसाठी आगाऊ रक्कम म्हणून २० लाख रुपये आणि दिल्लीतील डीजी एचआरडी, सीजीएसटीच्या अन्य अधिकाऱ्यांसाठी नंतर ७० लाख रुपये मागितल्याचे सीबीआयने सांगितले. त्यानंतर सीबीआयने सापळा रचून तक्रारदाराला सीजीएसटी सल्लागार प्रसाद कुमार स्वामी यांच्याकडे दहा लाख रुपयांची लाच देण्यास सांगितले. दोघांनाही गुरुवारी अटक करण्यात आली. शुक्रवारी न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
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