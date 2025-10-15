पुणे

Pune Crime: दिवाळी खरेदीच्या धामधुमीत पुण्यात सोनसाखळी चोरट्यांचा धुमाकूळ; बनावट पोलिस बनून ज्येष्ठांची फसवणूक, महिलांवर..

Fake Police Dupes Senior Citizen in Baner: पुण्यात पुन्हा सोनसाखळी चोरटे सक्रिय! बाणेर ते बालेवाडीपर्यंत चोऱ्यांची मालिका; ज्येष्ठ, महिला आणि प्रवासी ठरत आहेत सोपे लक्ष्य
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १५ : दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठा आणि बसस्थानके गजबजलेली असताना चोरटे संधी साधून दागिने लांबवत आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि बसमधील प्रवासी हे चोरट्यांचे सोपे लक्ष्य ठरत आहेत. बाणेर, बालेवाडी, शिवाजीनगर आणि अलंकार परिसरात सोनसाखळी चोरीच्या घटना घडल्या. पोलिसांनी अशा चोरट्यांना आवर घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

