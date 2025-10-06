Chakan News : चाकण बाह्यवळण मार्गाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया ऑक्टोंबर महिन्यातच सुरु होणार

चाकण - येथील चाकण तळेगाव, चाकण शिक्रापूर मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असलेला चाकणचा बाह्यवळण मार्ग कडाचीवाडी ते मेदनकरवाडी, नाणेकरवाडी ते खराबवाडी औद्योगिक वसाहत असा साधारणपणे साडेचार किलोमीटर अंतराचा आहे. या मार्गाची निविदा प्रक्रिया ऑक्टोंबर मध्येच सुरु होईल असे पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी 'सकाळ' शी बोलताना सांगितले..पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण तळेगाव, चाकण शिक्रापूर मार्ग हा वाहतूक कोंडीमय आहे. या मार्गाची नव्याने कामे होणे गरजेचे आहे. सध्या फक्त चाकण तळेगाव ,चाकण शिक्रापूर मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५४ किलोमीटर अंतराच्या दुरुस्तीसाठी ५९ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे.हा निधी अतिशय अपुरा आहे असे नागरिक, कामगार, उद्योजक, व्यावसायिक यांचे म्हणणे आहे.शासनाने या निधीला मान्यता दिलेली असली तरी प्रत्यक्षात काम कधी सुरू होणार याची अपेक्षा आहे. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत.वाहतूक संथ गतीने ये जा करत आहे. या मार्गावरून दररोज सुमारे एक लाखावर अवजड वाहने व इतर वाहनांची ये जा आहे..या मार्गावर सातत्याने अपघात होत आहेत.दररोज अपघात होत आहेत त्यात अनेक कामगारांचे व निष्पाप लोकांचे जीव जात आहेत रुग्णवाहिका अडकत आहेत. परंतु प्रशासनाला याचे काही देणे-घेणे नाही. रस्ते अरुंद आहेत. मार्गांची कामे होणे गरजेचे आहे .परंतु प्रशासन अजूनही ठप्प आहे असा आरोप ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समितीचा व इतरांचा आहे.चाकणची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी चाकणचा बाह्यवळण मार्ग कडाचीवाडी ते मेदनकरवाडी सुमारे अडीच किलोमीटर अंतराचा करण्यात येणार आहे. हा मार्ग सुमारे ३६मीटर रुंदीचा आहे. जमिनीवरून तो उचलण्यात येणार आहे .त्यामुळे या मार्गाला पर्यायी मार्ग कमी राहणार आहेत. त्यामुळे या मार्गावरून वाहतूक अधिक वेगाने होणार आहे..कडाचीवाडी ते मेदनकरवाडी हा पुणे नाशिक मार्गाला तसेच चाकण शिक्रापूर मार्गाला जोडणारा आहे. हा मार्ग पुढे औद्योगिक वसाहतीत जोडतो. त्यामुळे हा मार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे .या मार्गाचे भूसंपादन व्हावे, मोजणी व्हावी यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक काल पुण्यात घेतली होती..या बैठकीत या बाह्यवळण मार्गाच्या कामाबाबत आढावा घेतला. येत्या काही दिवसात शेतकऱ्यांना नोटीसा देण्यात येणार आहेत.या बाह्यवळण मार्गाची मोजणी आधुनिक मशीन द्वारे होणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाचा मोबदला थेट रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. याबाबत शेतकऱ्यांच्या बैठकाही घेतल्या जातील असे पीएमआरडीए चे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.