Pune Nashik Highway: चाकणमध्ये अतिक्रमणांचा कहर; पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी नित्याची, प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील पुणे-नाशिक आणि तळेगाव-शिक्रापूर मार्गावर अतिक्रमणांनी अक्षरशः कहर केला आहे. यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी नित्याची झाली असून, कामगार आणि नागरिक त्रस्त आहेत. प्रशासनाच्या तकलादू कारवाईमुळे समस्या गंभीर बनली असून, ‘वशिल्या’चे राजकारण याला खतपाणी घालत असल्याचा थेट आरोप होत आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...औद्योगिक पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकणमध्ये सध्या वाहतूक कोंडीने नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला आहे. सकाळी, दुपारी आणि सायंकाळच्या सत्रात कामावर जाणाऱ्या-येणाऱ्या कामगारांमुळे आणि अवजड वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे महामार्गावर अक्षरशः वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. रस्त्याच्या कडेला जागाच शिल्लक नसल्याने पादचारी आणि दुचाकीस्वारांना जीव मुठीत घेऊन धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे. .विशेषतः आळंदी फाट्यावर नाणेकरवाडी औद्योगिक भागातून येणारा अवघा १५ फुटी अरुंद रस्ता या कोंडीत मोठी भर घालतो. येथून महामार्गावर वळणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. याच ठिकाणी एका कंपनीची भिंत आणि इतर अतिक्रमणे केवळ ‘वशिल्या’मुळे कायम असल्याचा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाकडून होणारी अतिक्रमणविरोधी कारवाई ही केवळ एक देखावा ठरत आहे. कारवाईनंतर काही दिवसांतच पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण होते. .या तात्पुरत्या मलमपट्टीमुळे मूळ दुखणे कायम असून, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नागरिकांना आणखी किती काळ हा नरकवास सहन करावा लागणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. तर, पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम पोलिस करतात; परंतु अतिक्रमणांमुळे मार्ग व चौक अरुंद झाल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे, याकडे संबंधित विभागाने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे पोलिस निरीक्षक दीपक गोसावी यांनी सांगितले..कोंडीची प्रमुख कारणेमहामार्गाच्या कडेला थाटलेली व्यावसायिक दुकाने, हातगाड्या व टपऱ्या.रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना होणारे अनधिकृत आणि बेशिस्त पार्किंग.अतिक्रमणांमुळे मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली रस्त्याची मूळ रुंदी.नागरिकांची भूमिकाअतिक्रमणे कायमस्वरूपी हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करावा.प्रभावी व्यक्तींची अतिक्रमणे वाचवण्याचा प्रकार थांबवून निःपक्षपातीपणे कारवाई करावी.या भीषण परिस्थितीला जबाबदार कोण, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.पुणे-नाशिक महामार्गावर अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात काढलेली आहेत, तर काही अतिक्रमणे राहिलेली आहेत ती थोड्या प्रमाणात आहेत. पुणे-नाशिक महामार्गाला जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यावरील अतिक्रमणे संबंधित विभागाने काढणे गरजेचे आहे.- दिलीप शिंदे,उपअधीक्षक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.