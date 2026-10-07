पुणे

Pune Nashik Highway: चाकणमध्ये अतिक्रमणांचा कहर; पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी नित्याची, प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

Chakan Traffic Woes Grow as Encroachments Block Major Roads: चाकणच्या रस्त्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा; वाहतूक कोंडीने नागरिक त्रस्त, प्रशासनाला सवाल
Chakan Traffic Crisis Deepens as Encroachments Shrink Roads and Cause Daily Congestion on Pune Nashik Highway

Chakan Traffic Crisis Deepens as Encroachments Shrink Roads and Cause Daily Congestion on Pune Nashik Highway

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सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील पुणे-नाशिक आणि तळेगाव-शिक्रापूर मार्गावर अतिक्रमणांनी अक्षरशः कहर केला आहे. यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी नित्याची झाली असून, कामगार आणि नागरिक त्रस्त आहेत. प्रशासनाच्या तकलादू कारवाईमुळे समस्या गंभीर बनली असून, ‘वशिल्या’चे राजकारण याला खतपाणी घालत असल्याचा थेट आरोप होत आहे.

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