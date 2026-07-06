चाकणमध्ये पुरामुळे MIDCतील कंपन्या बंद; वाहनांच्या रांगा, पाण्यात अडकली एसटी बस, दुचाकीस्वार गेला वाहून

चाकणमध्ये वाकी खुर्द गावाच्या हद्दीतील ओढ्याला संततधार पावसामुळे मोठा पूर आल्याने रस्त्यावर तीन ते चार फुटांपर्यंत पाणी साचलं आहे. परिणामी पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. ओढ्यावर असलेल्या अतिक्रमाणाचा फटका परिसराला बसला असून पुराचं पाणी यामुळे भीमा नदीकडे जाण्यात अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे पुणे नाशिक महामार्गाच्या सखल भागात तुडुंब पाणी साचून पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. Pune Rain: Chakan MIDC Closed Due to Flooding.पुणे नाशिक महामार्ग ठप्प झाल्यानं राजगुरुनगर आणि चाकण अशा दोन्ही बाजूंनी वाहनांची रांगा लागल्या आहेत. उत्तर पुणे जिल्हा आणि नाशिक बाजूकडून पुण्याला आणि पिंपरी चिंचवडला येणाऱ्या लोकांची असह्य गैरसोय झाली आहे. पुण्याकडे जाणारे बहुतांश रस्ते ठप्प झाल्याने वाहनचालक व प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. पुण्यासह वेगवेगळ्या गावांमधून चाकण औद्योगिक वसाहतीत येणाऱ्यांना रस्ताच नाही. तसंच कामगार घेऊन येणारी कंपन्यांच्या बस आणि स्वतःच्या वाहनाने येणाऱ्या कामगारांची वाहने पुराच्या पाण्यात अडकली आहेत. एमआयडीसीमधील काही कंपन्या बंद आहेत..Mumbai Pune Rain Alert : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; मुंबई,पुणे परिसरात पुढील २ दिवस रेड अलर्ट, नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन.पुराच्या पाण्याचा फटका वाकी खुर्द इथल्या पुणे नाशिक महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या दुकानांना बसला आहे. या ठिकाणी काही वाहने पुराच्या पाण्यात अडकली आहेत. दोन तीन बसमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ व चाकण नगरपरिषदेच्या अग्निशामक दलाचे कर्मचारी मदत करत आहेत. वाकी खुर्द गावाच्या जाधववस्ती व सुंबरेनगर परिसरातही पाणी शिरले आहे..पुणे नाशिक महामार्गावर खेड तालुक्यातील वाकी खुर्द येथे मार्गावरील पाणी जेसीबी मशीनने काढून देण्यात आलेले आहे. परंतु पावसात सातत्य असल्याने पाणी काही कमी होत नाही. मार्गावर अजूनही पाणी आहे. मार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या जाधव वस्ती तसेच सुंबरे नगर दोन्ही रहिवासी वस्त्यांना याचा फटका बसला आहे..वाकी खुर्द येथील मूळ समस्यावाकी खुर्द येथील परदेशी दराकडून वाकी गावाकडे येणाऱ्या ओढ्यावर अनेक अतिक्रमणे झाली आहे. ओढे प्लॉट धारकांनी बुजविले आहेत. त्यामुळे भामा नदीला पाणी जात नाही. येथे सखल भाग असल्यानं मार्गावर अगदी चार ते पाच फुटावर पाणी साचते याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे..ओढ्याच्या पुलावरून पाणीचाकण ता .खेड येथील मुख्य जुन्या पुणे नाशिक महामार्गावरील ओढ्यावरील पुलावरून पाणी वाहत आहे नगर परिषदेच्या कार्यालयाजवळ हा ओढा आहे. या ओढ्यावरील पूल शंभर वर्षांपूर्वीचा आहे..दुचाकीस्वार वाहून गेलाचाकण जवळील खराबवाडी येथील आरू वस्तीत पाणी घुसल्याने इमारतीतील रहिवासी इमारतीतच अडकले आहेत. तसेच,शेलू येथील बंधाऱ्यावरून पुराच्या पाण्यामुळे एक दुचाकीस्वार वाहून गेला आहे . दुचाकी पोलिसांनी बाजूला काढलेली आहे पण तो बेपत्ता आहे याची चौकशी पोलीस करत आहेत असे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.