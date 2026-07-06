पुणे

चाकणमध्ये पुरामुळे MIDCतील कंपन्या बंद; वाहनांच्या रांगा, पाण्यात अडकली एसटी बस, दुचाकीस्वार गेला वाहून

Chakan MIDC Flood गेल्या चार दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे चाकणमध्ये पूरस्थिती निर्माण झालीय. वाकी खुर्द इथं ओढ्यावर असलेल्या अतिक्रमाणामुळे पाणी साचल्यानं पुणे नाशिक महामार्ग बंद झाला आहे.
Chakan Flood Shuts MIDC, Pune-Nashik Highway Hit

Chakan Flood Shuts MIDC, Pune-Nashik Highway Hit

Esakal

सूरज यादव
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चाकणमध्ये वाकी खुर्द गावाच्या हद्दीतील ओढ्याला संततधार पावसामुळे मोठा पूर आल्याने रस्त्यावर तीन ते चार फुटांपर्यंत पाणी साचलं आहे. परिणामी पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. ओढ्यावर असलेल्या अतिक्रमाणाचा फटका परिसराला बसला असून पुराचं पाणी यामुळे भीमा नदीकडे जाण्यात अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे पुणे नाशिक महामार्गाच्या सखल भागात तुडुंब पाणी साचून पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. Pune Rain: Chakan MIDC Closed Due to Flooding

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