Gas Cylinder Shortage : चाकणला गॅस मिळविण्यासाठी नागरिक झोपून रांगेत, रांगेतील गॅस सिलेंडरला रात्रीच्या वेळेस कुलूप

चाकण - येथे घरगुती गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना झोपून रांगेत थांबावे लागत आहे. काही जण रांगेत ठेवलेल्या गॅस सिलेंडरला साखळी लावून कुलूप लावत आहेत असे प्रकार होत आहेत..वाढती मागणी, मर्यादित पुरवठा वितरण व्यवस्थेतील अडचणी यामुळे नागरिक,कामगारांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे हे वास्तव चाकण मधील रांगेचे आहे .चाकण, ता. खेड येथे रात्री बारा वाजल्यापासून पुणे नाशिक महामार्गावरील गॅस एजन्सीसमोर नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. नागरिक, कामगारांच्या, महिलांच्या, तरुणांच्या मोठ्या रांगा लागत आहेत..काही जण आपली जागा टिकवण्यासाठी रात्री रांगेत झोपून राहतात तसेच काहीजण एजन्सीच्या शेडला साखळी अडकवून कुलूप लावून गॅस कुलूप बंद करत आहेत. काही कामगार, महिलांनी सांगितले की,' सकाळी लवकर येऊनही त्यांना अनेक तास रांगेत थांबावे लागते.भर उन्हात रांगेत थांबावे लागते. अगदी आठ, दहा तास थांबून गॅस मिळत आहे. रांगेत उभे राहण्याऐवजी जागा पकडण्यासाठी थेट जमिनीवर झोपण्याचा मार्ग काहींनी निवडला आहे. रात्री उशिरा येणारे नागरिक पुढे नंबर मिळावा म्हणून आधीच जागा धरून ठेवतात..त्यामुळे एजन्सीसमोर अक्षरशः 'झोपून रांग' लागलेली रात्री दोन, पहाटे तीनच्या सुमारास दिसत आहे. दरम्यान गॅस वितरकांनी रांगा लावू नये घरपोच गॅस मिळेल असे आवाहन केले असले तरी अनेक जण रांगा लावत आहेत. काही कामगार, महिला गॅस मिळत नाही म्हणून रडतही आहेत असेही चित्र आहे..गॅसचा तुटवडा नाही गॅस सर्वांना मिळत आहे असे गॅस वितरकांनी सांगितले. दरम्यान वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी सांगितले की,' गॅस वितरकांच्या मते तुटवडा नाही आम्ही सर्वांना गॅस देत आहोत असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु नागरिक, कामगार गॅस मिळणार नाही या भीतीने रांगा लावत आहेत याकडे शासनाच्या पुरवठा अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.'.