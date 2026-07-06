पुणे

Chakan Heavy Rain : खराबवाडीतील इमारतीत अडकलेल्या ६५ जणांची सुटका

खेड तालुक्यातील खराबवाडी आरुवस्ती येथे मुसळधार पावसामुळे इमारतीभोवती पाणी साचून अडकलेल्या ६५ नागरिकांना ‘एनडीआरएफ’च्या पथकाने सोमवारी (ता. ६) सुखरूप बाहेर काढले.
kharabwadi ndrf team life saving

kharabwadi ndrf team life saving

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण - खेड तालुक्यातील खराबवाडी आरुवस्ती येथे मुसळधार पावसामुळे इमारतीभोवती पाणी साचून अडकलेल्या ६५ नागरिकांना ‘एनडीआरएफ’च्या पथकाने सोमवारी (ता. ६) सुखरूप बाहेर काढले. स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी या बचाव कार्यात मोलाची मदत केली.

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