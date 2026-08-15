Chakan Industrial Area Roads: वाहतूक कोंडीने उद्योगांची घुसमट; चाकण औद्योगिक क्षेत्राला जोडणाऱ्या रस्त्यांची दुरवस्था

तळेगाव स्टेशन : ‘‘चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील स्थानिक उद्योजकांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला शासनाला वेळ नाही का?’’ असा सवाल वाहतूक कोंडीत श्वास घुसमटलेले उद्योजक विचारत आहेत. चाकण क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ‘एमआयडीसी’, ‘पीएमआरडीए’, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ‘एमएसआयडीसी’ आणि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने एकत्रितपणे चाकणला जोडणाऱ्या रस्ते विकासाचा कृती आराखडा तयार करावा, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची मागणी हे त्रस्त उद्योजक करत आहेत..चाकण ‘एमआयडीसी’ सर्वत्र खड्डे, खाचखळगे, रस्त्यांची दर्जाहीन कामे, रस्त्यावर वाहणारे अथवा तुंबलेले सांडपाणी, विनापरवाना खोदाईमुळे रस्त्यांची चाळण दिसते. चोरी-छुपे अवजड वाहतूक सुरूच असते..Gen Z साठी मोदींच्या मोठ्या घोषणा; कोचिंग क्लास फ्री ते १ लाख कोटींचा इनोव्हेशन फंड, ५ मोठ्या घोषणा!.ठिकठिकाणी फुटलेले दुभाजक. पथदिव्यांच्या खांबांवर अनधिकृत केबलचे जाळे यापासून बचाव करत उद्योजक, कामगार, कर्मचाऱ्यांसह वाहनचालकांना अडथळ्यांची शर्यत ओलांडावी लागते. रस्त्यांचे आयुष्य वाढावे आणि देखभाल खर्च वाचावा म्हणून ‘एमआयडीसी’ प्रशासनाने कथित आधुनिक तंत्रज्ञानाने नुकत्याच तयार केलेल्या टप्पा क्रमांक २ मधील किंग्फा कंपनी ते कॉर्निंग-कोरेगाव फाटापर्यंतच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या पृष्ठभागावर झीज व्हायला सुरुवात झाली आहे..उर्वरित डांबरी रस्त्यांची दुरवस्था पाहवत नाही. चिंचवड अथवा वाकडेवाडीला बसून ‘रिमोट’ कारभार पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी वेळ नसल्याने रस्त्यांची दुरवस्था वाढतच आहे, असा आरोप उद्योजक करत आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते ‘एमआयडीसी’ने विकसित केले आहेत..गेल्या ५० वर्षात झालं नाही ते येत्या ५-७ वर्षात करायचंय, PM मोदींकडून 'शक्तीची सप्तधारा' घोषणा.पाच खात्यांकडून रस्त्यांचा विकास आवश्यकमहाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) : तळेगाव-चाकण उन्नत महामार्ग(एनएच ५४८-डी)राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण : नाशिक फाटा ते खेड रस्तापीएमआरडीए : बिरदवडी ते वाकी फाटा रस्ता, निघोजे ते कुरुळी रस्ता, येलवाडी ते देहू रस्ता, कडाचीवाडी ते मेदनकरवाडी बाह्यवळण रस्ता, नवीन गाथा मंदिर-देहू ते खालुंब्रे रस्ता (नवीन)." कार्यालय आकुर्डीमध्ये असले, तरी आमचे ग्राहक हे सावरदरी, चाकण, तळेगाव एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे ग्राहक कंपन्यांना सेवा देण्यासाठी जाताना रोजच वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते. चाकण परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था पावसाळ्यापुरतीच नव्हे, तर बाराही महिने असते. दरमहा साधारणत: सरासरी १६ हजार कोटींचा ‘जीएसटी’ भरणाऱ्या उद्योजकांना सरकार काय सुविधा देते, यावर आत्मचिंतन गरजेचे आहे."- नारायण बडवे, उद्योजक.उन्नत मार्गाचे काम सुरू व्हावेचाकण औद्योगिक क्षेत्रातून जाणारा तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग मुळातच अरुंद आहे. या उन्नत महामार्गाचे काम होण्यापूर्वी सद्यःस्थितीत रस्त्याच्या रुंदीकरणासह दुरुस्तीसाठी काढलेल्या ५९ कोटी रुपयांचा कार्यादेश निघून सहा महिने उलटूनही ठोस कामे दिसत नाहीत. कार्यस्थळ सोडून पुण्यात आभासी भूमिपूजन झालेल्या तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर उन्नत महामार्ग कामाचा नारळ तर फुटला, मात्र कुदळ कुठेही पडलेली नाही. या कामाला किमान दोन-तीन वर्षे तरी लागतील. तोपर्यंत सध्याच्या रस्त्याचे डांबरीकरणासह रुंदीकरण गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.