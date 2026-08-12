पुणे

Chakan Traffic Crisis : चाकण सोडणार, महाराष्ट्र नाही; त्रस्त उद्योगपतींनी मांडल्या व्यथा, म्हणाले- गुजरातमध्ये जाणार होतो पण...

Industrial Infrastructure : चाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. सुमारे २० लघुउद्योगांनी स्थलांतराचा निर्णय घेतला आहे.
Chakan Industrial Area Faces Severe Traffic Congestion

Chakan Industrial Area Faces Severe Traffic Congestion

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Chakan Industrial Area Faces Severe Traffic Congestion : चाकण औद्योगिक परिसरातील दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगांना तसेच कामगारांना मोठा आर्थिक व कार्यात्मक फटका बसत आहे. या समस्येमुळे सुमारे २० लघुउद्योग स्थलांतराच्या तयारीत असल्याचा दावा उद्योगपतींनी केला आहे.

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