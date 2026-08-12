Chakan Traffic Crisis : चाकण सोडणार, महाराष्ट्र नाही; त्रस्त उद्योगपतींनी मांडल्या व्यथा, म्हणाले- गुजरातमध्ये जाणार होतो पण...

Chakan Industrial Area Faces Severe Traffic Congestion : चाकण औद्योगिक परिसरातील दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगांना तसेच कामगारांना मोठा आर्थिक व कार्यात्मक फटका बसत आहे. या समस्येमुळे सुमारे २० लघुउद्योग स्थलांतराच्या तयारीत असल्याचा दावा उद्योगपतींनी केला आहे..फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष, २० कंपन्यांचे मालक, संचालक आणि ट्रॅफिक फ्री चाकण ॲक्शन कमिटीच्या सदस्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेत सरकारचे तातडीने लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, आमच्या १५ ते २० मागण्या आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न सातत्याने भेडसावत आहे. सुमारे ४००० कामगार संकटात आहेत. हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या या परिसरात मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत..रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. रस्ते कुणाच्या अखत्यारीत आहेत हेच कळत नाही. संस्था एकमेकांवर जबाबदारी ढकलतात. खड्डे तसेच आहेत. वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण अरुंद रस्ते आहेत. अनेक उद्योग शिफ्ट होण्याच्या तयारीत आहेत. काही कंपन्या बाहेरच्या राज्यात जाण्यास तयार आहेत. स्थानिकांना आरोग्य सुविधा अपुऱ्या आहेत. शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन तास ट्रॅफिकमध्ये अडकावे लागते. पावसापूर्वी आराखडे बनवले गेले असले तरी कोंडी होणाऱ्या ठिकाणचे अतिक्रमण अजूनही कायम आहेत..MSRTC Officials: एसटीचा तोटा भरून काढा, नाहीतर नोकरी गमवा! प्रताप सरनाईकांचा कामचुकार अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटम; ३० दिवसांची मुदत.ट्रक टर्मिनल उभारण्याची व त्यांच्या स्थानाचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात आली. सांडपाण्यासाठी योग्य नियोजन नाही. सीसीटीव्ही बसवावेत, स्ट्रीट लाईट व्यवस्थित लावाव्यात, वीज व पाणी वेळेवर पुरवावे, अशा मागण्या आहेत. पावसाळ्यातही टँकरने पाणी मागवावे लागते. स्थिती बिकट आहे. एक नोडल एजन्सी नेमून तत्काळ उपाययोजना कराव्यात आणि चाकण परिसर सुरक्षित कसा होईल याचा शासनाने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..उद्योगपतींनी सांगितले की, आम्ही गुजरातमध्ये जागा बघितली होती. आता मात्र खंडाळा (सातारा जिल्हा) येथे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० जणांच्या कमिटीने सह्या करून स्थलांतराचा निर्णय घेतला आहे. २०००पेक्षा अधिक कामगार इथे काम करतात. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या रोजगारावर गदा येणार नाही याची काळजी घेणार आहोत. मुख्यमंत्र्यांना तीन वेळा पत्रव्यवहार केला असून सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही पत्र पाठवले आहे..सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर लक्ष देण्याचे आश्वासनउद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चाकण औद्योगिक क्षेत्रातून व्यवसाय बाहेर पडत असल्याच्या वृत्तांचे खंडन केले आहे. बंद झालेल्या किंवा स्थलांतरित झालेल्या कारखान्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश एमआयडीसीला दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या सहापदरीकरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, वाहतूक सुलभ करण्यासाठी विविध विकासकामांसाठी यंदा एमआयडीसीला 100 कोटी रुपये देण्याची सरकारची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात चाकणला भेट देऊन गंभीर समस्यांना सामोऱ्या जाणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करणार असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, चाकण एमआयडीसीतील पायाभूत सुविधांबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे परिसरातील एमआयडीसींचे औद्योगिक वसाहतींमध्ये रूपांतर करण्याचे लक्ष्य नगरविकास आणि उद्योग विभागाला देण्यात आल्याचे सांगितले. पायाभूत सुविधांना चालना देणे आणि त्या टिकवून ठेवण्यासाठी निधी उभारून त्याचा वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.