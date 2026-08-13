पुणे

चाकणमधील उद्योजकांच्या समस्यांवर रविवारी बैठक

चाकणमधील उद्योजकांच्या समस्यांवर रविवारी बैठक
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चाकण, ता. १३ :  चाकण औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि इतर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहेत. येत्या रविवारी (ता. १६) सायंकाळी ४ वाजता चाकण येथे होणाऱ्या या बैठकीत उद्योजक व औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे काही कंपन्या राज्याबाहेर स्थलांतरित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, याचा थेट परिणाम रोजगारावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी (ता. १३) औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीत केवळ चर्चा न करता, रस्ते, वाहतूक आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या समस्यांवर ठोस मार्ग काढण्यावर भर दिला जाईल. ‘‘चाकण हे राज्याच्या औद्योगिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उद्योजकांच्या अडचणी दूर करणे आणि उद्योगांचे संरक्षण करणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. कोणताही उद्योग राज्याबाहेर जाणार नाही, यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्र समन्वयाने काम करेल,’’ असे आश्वासन सामंत यांनी दिले. या बैठकीबाबत औद्योगिक संघटनांनीही सकारात्मक भूमिका दर्शवली असून, समस्या सोडवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे या बैठकीतून उद्योजकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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