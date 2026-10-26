Chakan Onion Market: कांद्यानं हसवलं, दुष्काळानं रडवलं! चाकण बाजारात भाव वाढले; उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

चाकण : दुष्काळामुळे चाकण बाजारपेठेत कांद्याची आवक घटल्याने भाव वाढले आहेत. मात्र, लागवड क्षेत्र घटल्याने आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने या भाववाढीचा खरा फायदा किती शेतकऱ्यांना मिळणार, हा प्रश्न आहे. सध्या बाजारात मोजक्याच शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी कांदा शिल्लक असल्याने अनेकांना केवळ दरवाढीकडे पाहावे लागत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.राज्यातील प्रमुख कांदा बाजारपेठ असलेल्या चाकण येथील महात्मा फुले बाजार आवारात सध्या दरांनी उसळी घेतली असली, तरी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान नाही. खेड तालुक्यासह पुणे जिल्हा आणि अहिल्यानगरमधून येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही बाजारपेठ व्यापाराचे मुख्य केंद्र आहे. मात्र, यंदा दुष्काळाच्या संकटामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली असल्याने बाजारात विकायला आणण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे कांदाच शिल्लक राहिलेला नाही. यामुळे व्यापाऱ्यांनाही माल उपलब्ध होत नसल्याने बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण आहे. .शेतकऱ्यांसाठी कांद्याचे वाढलेले भाव नेहमीच दिलासादायक नसतात. आवक कमी असताना भाव वाढत असले, तरी वाढलेला उत्पादन खर्च, वाहतुकीचा बोजा आणि मजुरी यांसारख्या गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात फारच कमी नफा उरतो. अनेकदा बाजारातील तेजीचा फायदा थेट उत्पादकाला मिळण्याऐवजी साखळीतील इतरांनाच अधिक होतो. शिवाय, बाजारात आणलेल्या कांद्याची गुणवत्ता, आकार आणि व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा भाव यावर शेतकऱ्याचे अंतिम उत्पन्न अवलंबून असते. त्यामुळे सध्याच्या भाववाढीचा लाभ केवळ त्या मोजक्याच शेतकऱ्यांना मिळत आहे, ज्यांच्याकडे जुना कांदा शिल्लक होता..पुढील काळातही शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने कमी झालेली नाहीत. नवीन कांद्याची लागवड दुष्काळामुळे घटली असून, पिकाला उशीर होणार आहे. त्यामुळे बाजारातील आवक लगेच वाढण्याची शक्यता कमी आहे..नवीन कांद्यास विलंबराज्यात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने कांद्याची आवक घटली आहे. नवीन कांदा बाजारात येण्यास विलंब होत असल्याने भाव वाढत आहेत, अशी माहिती खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक राक्षे आणि बाळासाहेब धंद्रे यांनी दिली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...महत्त्वाचे मुद्देकांद्याचे भाव प्रतिकिलो४५ रुपये.बाजारातील भाववाढीचा फायदा उत्पादन खर्चामुळे प्रत्यक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत मर्यादित प्रमाणात पोहोचतो.मागणी आणि पुरवठा यांच्यात मोठी तफावत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.