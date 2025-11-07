Eknath Shinde : लाडकी बहीण योजना कायम राहणार; एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

चाकण : ‘‘कोणी कितीही अफवा पसरल्या, तरी मी मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना कदापि बंद होणार नाही. या लाडक्या बहिणींमुळे महायुतीचे २३२ आमदार निवडून आले,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले..चाकण (ता. खेड) येथे शिवसेनेचा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा मेळावा होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ‘‘शिवसेना काँग्रेसच्या दावणीला बांधण्याचे पाप झालं, त्यावेळी एकनाथ शिंदेंनी उठाव केला. पन्नास आमदार एकनाथ शिंदे सोबत राहिले, ही मोठी गोष्ट आहे. .Pimpri Crime : मुंढवा जमीन व्यवहारात सहा कोटींचे मुद्रांक शुल्क न भरल्याने तिघांवर गुन्हा दाखल.चाकण येथील वाहतूक कोंडी सोडली जाणार आहे. तळेगाव- चाकण- शिक्रापूर मार्गाला मान्यता दिलेली आहे. त्या मार्गाच्या कामाचे टेंडर सुरू आहे. सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चाचे काम होणार आहे. माझी भूमिका ऑन द स्पॉट डिसिजन अशी आहे. शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री झाला म्हणून मळमळ, जळजळ आहे. मी दिल्लीला गेलो तरी काहींना मळमळते.’’.या वेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार विजय शिवतारे, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे आदींसह अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.