Eknath Shinde : लाडकी बहीण योजना कायम राहणार; एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

Deputy CM Shinde Assures 'Ladki Bahin' Scheme : चाकण येथील शिवसेना पदाधिकारी मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'लाडकी बहीण योजना' कधीही बंद होणार नसल्याची ग्वाही दिली, तसेच ५ हजार कोटींच्या तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाला मंजुरी देऊन वाहतूक कोंडी सोडवण्याचे आश्वासन दिले आणि विरोधकांवर टीका केली.
चाकण : ‘‘कोणी कितीही अफवा पसरल्या, तरी मी मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना कदापि बंद होणार नाही. या लाडक्या बहिणींमुळे महायुतीचे २३२ आमदार निवडून आले,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

