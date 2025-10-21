पुणे

Chakan News: अजितदादा, तुम्ही चाकणकडे लक्ष द्या; कामगारवर्ग, व्यावसायिक, नागरिकांची आर्त हाक

Chakan’s Earnest Cry for Help: मार्गावर सांडपाणी वाहिनीची जी कामे होत आहेत .ती निकृष्ट दर्जाची आहेत कधी स्लॅब कोसळतो आहे त्यात मजूर अडकत आहेत. वाहने अडकत आहेत. कोट्यावधी रुपयांची कामे होऊनही काही फरक पडत नाही.
चाकण: चाकण औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांची दुरावस्था, वाहतूक कोंडीचा सर्वात मोठा प्रश्न , पुणे नाशिक महामार्ग, तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाची प्रलंबित असलेली कामे, रोजचे अपघात त्यामुळे वाहतूक कोंडीत अडकलेला कामगार, व्यावसायिक, उद्योजक ,विद्यार्थी, रुग्ण सारे अक्षरशः अनेक वर्षापासून वैतागले आहेत. अनेकवेळा आंदोलने झाली, मोर्चा झाला. परंतु यावर उपाय काही होतच नाही.

