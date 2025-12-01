पुणे

Chakan Fire : तळेगाव-चाकण मार्गावर धावत्या कंटेनरला आग, ४० कोऱ्या करकरीत बजाज दुचाकींची राख; मोठी दुर्घटना टळली

Chakan Container Fire 40 Two-wheelers : तळेगाव-चाकण मार्गावर खराबवाडी येथे रविवारी पहाटे मालवाहू कंटेनरला आग लागल्याने कंटेनरसह त्यातील बजाज इलेक्ट्रिकलच्या सुमारे ४० दुचाकी जळून खाक झाल्या, सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
चाकण : तळेगाव-चाकण मार्गावर खराबवाडी (ता.खेड) येथे रविवारी (ता.३०) पहाटे तीनच्या सुमारास मालवाहू कंटेनरला आग लागली. या आगीत कंटेनरसह त्यातील बजाज इलेक्ट्रिकलच्या ४० दुचाकी जळून खाक झाल्या. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

