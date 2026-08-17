पुणे

Chakan Talegaon Road: महिनेभर खड्डे तसेच, उद्योगमंत्र्यांचा दौरा ठरताच रातोरात मलमपट्टी; चाकण-तळेगाव रस्त्यावर प्रशासनाची धावपळ

Chakan Talegaon Road Potholes Fixed Overnight Before Samant Visit: उद्योगमंत्र्यांच्या संभाव्य दौऱ्याने प्रशासनाला अचानक जाग; महिन्यांपासून दुर्लक्षित चाकण-तळेगाव रस्त्यावर रातोरात खड्डे बुजवून स्वच्छतेची धावपळ
Uday Samant Visit Triggers Action On Chakan Talegaon Road Potholes After Months Of Neglect And Complaints From Citizens

Uday Samant Visit Triggers Action On Chakan Talegaon Road Potholes After Months Of Neglect And Complaints From Citizens

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण : उद्योगमंत्र्यांच्या संभाव्य दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला अखेर जाग आली आहे. अनेक महिन्यांपासून दुर्लक्षित असलेल्या चाकण-तळेगाव रस्त्यावरील खड्डे शनिवारी (ता. १५) रात्रीच्या अंधारात बुजवण्यात आले असून, परिसरातील कचराही उचलण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

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