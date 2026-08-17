पुणे

Chakan Talegaon Traffic: चाकण तळेगाव वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आता सुटणार; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा, नेमकी किती महिन्यांची दिली डेडलाइन?

Chakan Talegaon Traffic Jam Gets Six Month Deadline From Shinde: चाकण-तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडीवर ‘फास्ट ट्रॅक’ उपाययोजना; सहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश, वेळकाढूपणाला शिंदेंचा कठोर इशारा
Chakan Talegaon Industrial Area Traffic Crisis Eknath Shinde Orders Six Month Deadline For Permanent Solutions

Chakan Talegaon Industrial Area Traffic Crisis Eknath Shinde Orders Six Month Deadline For Permanent Solutions

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण/तळेगाव स्टेशन:  चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तीव्र वाहतूक कोंडीवर ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने तोडगा काढणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुंबईतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागांना सहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. या समस्येवर आता वेळकाढूपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

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