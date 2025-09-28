Chakan Traffic Jam : चाकणला वाहनांच्या चार किलोमीटर रांगा, पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचे ग्रहण काही सुटेना

चाकण : पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील चाकण परिसरात शनिवारी (ता.२७) पहाटे साडेसहा ते सकाळी सात वाजेदरम्यान प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. महामार्गाच्या दुतर्फा चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..कामगारांची वाहने, एसटी बसेस व मालवाहतूक वाहनेही या कोंडीत अडकून पडली. वाहतूक कोंडी काही सुटता सुटेना, त्यामुळे आला दिवस वाहतूक कोंडीत चालला आहे. हा दोष नेमका कोणाचा प्रशासनाचा, राज्यकर्त्यांचा की नागरिकांचा नेमकं चाकणला चाललंय काय हेच कळत नाही. चाकण (ता. खेड) येथे पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण-तळेगाव, चाकण-शिक्रापूर मार्गावर पहाटेच्या सुमारास विशेषतः सकाळच्या सुमारास मोठी वाहतूक कोंडी असते. या वेळेस अनेक कंपन्यांतील कामगार कंपनीत कामासाठी निघालेले असतात. चाकणच्या तळेगाव चौकातील वाहतूक पोलिस चौकीजवळ पहाटे व सकाळी सातच्या वेळेस वाहतूक विभागाचा एकही पोलिस कर्मचारी उपस्थित नसतो. काही प्रवासी, नागरिक पोलिस मदत केंद्राशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु वाहतूक विभागाचे पोलिस कर्मचारी उपलब्ध होत नाही..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.चाकण आठवडे बाजाराचा शनिवार हा दिवस असल्याने व्यापारी, कामगार व प्रवाशांची संख्या नेहमीपेक्षा अधिक असते. दर शनिवारी पहाटेपासून वाहतूककोंडी होण्यास सुरुवात होते. या पार्श्वभूमीवर नारायणगाव, मंचर, जुन्नर, राजगुरुनगर भागातील अनेक प्रवासी, कामगार, व्यावसायिक व अन्य प्रवासी सातच्या आत चाकण पार करण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु चाकण परिसरात पहाटे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असल्याने प्रवासी त्रस्त झाले आहेत..टेंडरला मुहूर्त मिळेना!पुणे-नाशिक मार्गाच्या कामाचे टेंडर खुले होणार असे सांगितले जात होते; परंतु शुक्रवार (ता. २६) उलटून गेला तरी टेंडर अजून खुले झाले नाही. त्यामुळे नक्की मार्गाचे काम होणार का नाही, असा प्रश्न सर्वांना पडतो आहे. तर पुणे-नाशिक मार्गावरील ज्यांच्या जमिनींचे संपादन होणार आहे ते काही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहे हेही वास्तव आहे..रुग्णाच्या जिवांचे नेमके काय होणारचाकण येथे पुणे-नाशिक महामार्गावर शुक्रवारी (ता. २६) रात्री आठच्या दरम्यान रुग्णवाहिका पुण्याकडे निघाली होती मात्र, ती दहा मिनिटांपेक्षा अधिक वाहतूक कोंडीत अडकली होती. शेवटी पोलिसांनी मार्ग खुला करून दिला..हे आहे वास्तव...उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चाकणची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रशासन, पोलिस अधिकाऱ्यांना यापूर्वी सूचना दिल्या होत्या; परंतु प्रशासन, संबंधित पोलिस अधिकारी, कर्मचारी नेमके काय करतात असाही काहींकडून सवाल निर्माण होत आहे. ते त्यांच्या पद्धतीने वाहतुकीत सुधारणा करत आहेत, असे चित्र आहे. पण मार्गाची रुंदी कमी आहे त्यात अतिक्रमणांची संख्या अधिक आहे. काही लोक अतिक्रमणे काढू देत नाही. काही बेशिस्त वाहनचालक अरेरावी करतात. त्यामुळे प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.