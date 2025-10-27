पुणे

Chakan Traffic Jam: चाकण-तळेगाव मार्गावर सहा किलोमीटर वाहनांच्या रांगा; प्रवाशांना त्रास

Heavy Traffic on Pune-Nashik Highway at Chakna: चाकण येथे पुणे-नाशिक आणि तळेगाव-शिक्रापूर मार्गावर सहा किलोमीटरपर्यंत वाहतूक जाम; प्रवाशांना तीन ते पाच तासांचा उशीर सहन करावा लागला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चाकण (ता. खेड) : येथे वाहतूक कोंडीमुळे पुणे-नाशिक तसेच तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावर रविवारी (ता. २६) वाहनांच्या सुमारे सहा किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

