पुणे

Pune News: अनधिकृत बांधकामांवर ‘हातोडा’! चाकणमधील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई; बांधकामे जमीनदोस्त

Chakan Sees Biggest Action Against Unauthorized Construction: चाकण नगर परिषदेची अनधिकृत बांधकामांवर विक्रमी धडक; तीन इमारती जमीनदोस्त, बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Illegal Construction Demolished in Chakan as Authorities Launch Biggest Action Yet Against Unauthorized Structures

Illegal Construction Demolished in Chakan as Authorities Launch Biggest Action Yet Against Unauthorized Structures

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण : खेड तालुक्यातील चाकण नगर परिषदेने शहराच्या इतिहासात प्रथमच अनधिकृत बांधकामांवर सर्वांत मोठी धडक कारवाई केली. बुधवारी (ता. ९) मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात तीन बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. या कारवाईमुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले असून, शहराच्या नियोजनाला खीळ घालणाऱ्यांवर प्रशासनाचा वचक निर्माण झाला आहे.

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