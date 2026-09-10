Pune News: अनधिकृत बांधकामांवर ‘हातोडा’! चाकणमधील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई; बांधकामे जमीनदोस्त

चाकण : खेड तालुक्यातील चाकण नगर परिषदेने शहराच्या इतिहासात प्रथमच अनधिकृत बांधकामांवर सर्वांत मोठी धडक कारवाई केली. बुधवारी (ता. ९) मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात तीन बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. या कारवाईमुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले असून, शहराच्या नियोजनाला खीळ घालणाऱ्यांवर प्रशासनाचा वचक निर्माण झाला आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...चाकण नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५४ अन्वये शहरातील विविध तीन अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची धडक कारवाई केली, अशी माहिती मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली. नगर परिषदेने यापूर्वी अनधिकृत होर्डिंग, अभिन्यास आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणांविरुद्ध तीन टप्प्यांत मोहीम राबवली होती. त्याचाच पुढील टप्पा म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित बांधकामधारकांना नियमानुसार नोटिसा बजावून सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. .मात्र, त्यांनी बांधकामे न हटवल्याने प्रशासनाने स्वतः निष्कासनाचा निर्णय घेतला. या कारवाईबाबत काही संबंधितांनी न्यायालयात धाव घेतली होती; तथापि, न्यायालयीन आदेश आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली. चाकण नगर परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने ही कारवाई झाल्याने शहरात याची मोठी चर्चा आहे. यापुढेही अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जाणार नाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून निष्कासनाची कारवाई सुरूच राहील, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे..नगर परिषदेची मंजुरी नसलेले बांधकाम आपोआप नियमित होत नाही. शासनाच्या प्रचलित तरतुदींनुसार पात्रता असल्यास दंड भरून नियमितीकरणाची प्रक्रिया शक्य आहे. नागरिकांनी नगर परिषदेकडून बांधकाम परवानगी घेऊनच बांधकाम करावे. अनधिकृत प्लॉट किंवा परवानगीशिवाय बांधकामाचे आश्वासन देणाऱ्या तोतया विक्रेत्या, एजंट व दलालांपासून सावध राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराचे मोठे नुकसानशहराचे नियोजन, वाहतूक व्यवस्था, अग्निसुरक्षा आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण.बांधकाम परवानगी न घेता खोल्या भाड्याने देऊन महसुलाचे नुकसान आणि लाखो रुपयांची अवैध कमाई.आवश्यक फ्रंट, साइड, रिअर मार्जिन आणि पार्किंगची जागा न सोडता नियमबाह्य बांधकाम.अशा बांधकामांमुळे भविष्यात वाहतूक कोंडी, आपत्कालीन वाहनांना अडथळा आणि नागरी सुविधांवर अतिरिक्त भार..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कारवाईसाठीची यंत्रणानगर परिषद अधिकारी : २०नगर परिषद कर्मचारी : ५०पोलिस अधिकारी : १०पोलिस कर्मचारी : ८०जेसीबी : ३पोकलेन : ६ट्रॅक्टर/ कटर : ६व्हिडिओग्राफर : ६ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.