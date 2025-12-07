Pune Crime : चंदननगर खूनकांड; प्रेमसंबंधातील वादातून तरुणाची हत्या; पाच जणांना अटक!

पुणे : चंदननगरमधील राजमाता जिजाऊ ऑक्सिजन पार्क परिसरात प्रेमसंबंधातील वादातून तरुणाचा खून करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली असून, एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. आरोपींच्या उर्वरित साथीदारांचा शोध सुरू आहे. लखन बाळू सकट (वय १८, रा. चंदननगर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी लखनचा काका केशव बबन वाघमारे (वय ३२) यांनी चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .प्रथमेश शंकर दारकू (वय २०), यश रवींद्र गायकवाड (वय १९), जानकीराम परशुराम वाघमारे (वय १८), महादेव पांडुरंग गंगासागरे (वय १९) आणि बालाजी आनंद पेदापुरे (वय १९) (सर्व रा. बोराटे वस्ती, चंदननगर) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका अल्पवयीन मुलीशी असलेल्या प्रेमसंबंधातून लखन सकट आणि आरोपी यश गायकवाड यांच्यात वाद सुरू होता. शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी सातच्या सुमारास यशने लखनला ऑक्सिजन पार्क परिसरात बोलावून घेतले..Pune Land Controvercy प्रकरणातील आरोपी Sheetal Tejwaniच्या घरावर पोलिसांची धडक | Ajit Pawar | Sakal News.त्यावेळी झालेल्या वादातून यश आणि त्याच्या साथीदारांनी लखनला बेदम मारहाण करून तीक्ष्ण हत्याराने वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत लखनला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी रात्री उशिरापर्यंत शोध मोहीम राबवून पाच आरोपी आणि एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले. या खूनप्रकरणात इतर आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सीमा ढाकणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.