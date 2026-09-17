Maharashtra drought-like situation: परतीचा पाऊस जोरदार पडून बळीराजाला दिलासा मिळू दे; महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांचे गणरायाला साकडे

पुणे : ‘‘राज्याच्या अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्हे आणि तालुके अजूनही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे आता परतीचा पाऊस तरी जोरदार पडू दे आणि राज्यातील माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळू दे,’’ असे साकडे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता. १७) गणरायाच्या चरणी घातले..दरवर्षीप्रमाणे बावनकुळे यांनी पुण्यात गणरायाचे दर्शन घेतले. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्यातील पावसाची सद्यःस्थिती, मराठा आंदोलन आणि महसूल विभागाच्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’वर सविस्तर भाष्य केले. हिंदू समाजात गणेशोत्सवाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपण गणरायाच्या दर्शनासाठी आलो असल्याचे ते म्हणाले..राज्यातील पावसाच्या स्थितीबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, ‘‘राज्यात काही ठिकाणी पाऊस अत्यंत कमी झाला असून, अनेक गावांना दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः याबाबत बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये अद्याप पाऊस नाही. मात्र, सरकारचे या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष आहे. जर परतीचा पाऊस चांगला बरसला, तर पावसाची ही मोठी तूट काही प्रमाणात भरून निघेल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.’’.मराठा आरक्षणावर चर्चा सुरूमराठा आंदोलनाच्या मागण्यांबाबतही बावनकुळे यांनी यावेळी माहिती दिली. आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत शिष्टमंडळाकडून सविस्तर माहिती मिळाली असून, त्यावर सखोल चर्चा झाली आहे. सध्या या विषयावर सरकारच्या पातळीवरही सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले..मुद्रांक शुल्क प्रकरणी कार्यवाही सुरूअमेडिया कंपनीशी संबंधित व्यवहारातील मुद्रांक शुल्काच्या वादाबाबत स्पष्टीकरण देताना बावनकुळे म्हणाले, ‘‘या प्रकरणातील अपिले आमच्याकडे आली आहेत. ती आता पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित हस्तांतरण अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली असून, पुढील प्रक्रियेनुसार यावर निर्णय होईल.’’.‘सेवा संकल्प’मधून ६५ सेवा थेट दारातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून राज्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाद्वारे नागरिकांना विविध शासकीय सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे. राज्यातील जनतेला सुमारे ६५ प्रकारच्या सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये ‘मालमत्ता पत्रिका’ (प्रॉपर्टी कार्ड) वाटपापासून ते महसूल विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी या संपूर्ण अभियानाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल आणि त्याचे फलित जनतेसमोर येईल,’’ असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.