Chandrakant Patil : मोफत शिक्षणाची फाइल अडविणारे मोफत प्रवास कसा देतील? चंद्रकांत पाटील यांचा अजित पवारांवर हल्लाबोल!
Chandrakant Patil Criticises Ajit Pawar : अजित पवारांच्या मोफत पीएमपी व मेट्रो प्रवासाच्या घोषणेवर भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी जोरदार टीका केली आहे. मोफत शिक्षणाची फाइल अडविणारे मोफत प्रवास कसा देतील, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी ही घोषणा फसवी असल्याचे म्हटले.
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीमधील भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांना आव्हान देत असताना आता राज्य सरकारमधील कुरबुरी यानिमित्ताने समोर येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (ता. १०) त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सर्व नागरिकांसाठी पीएमपी आणि मेट्रो प्रवास मोफत देणार अशी घोषणा केली.