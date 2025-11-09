Pune News : लोहगावचा सुवर्णपुत्र सनी फुलमाळीचा सन्मान; मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी स्विकारले पालकत्व!

लोहगाव : बहरीन येथे नुकत्याच पार पडलेल्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत लोहगावचा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी याने ६० किलो वजनी गटात भारतासाठी सुवर्णपदक पटकावून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. सनीच्या या उल्लेखनीय यशानंतर आज राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सनीच्या लोहगाव येथील घरी भेट देऊन त्याचा सन्मान केला. या भेटीदरम्यान मंत्री पाटील यांनी सनीच्या जिद्दीचे आणि मेहनतीचे कौतुक करत त्याचे पालकत्व स्विकारण्याची घोषणा केली..तसेच लोकसहभागातून सनीसाठी घर बांधून देणे, सरावासाठी तालीम केंद्र उपलब्ध करून देणे, यासह शिक्षणासाठी आवश्यक मदत आणि स्वतःच्या पगारातून दरमहा पन्नास हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा त्यांनी केली. सनीचा संघर्षमय प्रवास आणि त्याची कष्टाची वाटचाल पाहून मंत्री पाटील यांनी सनीचे कौतुक करत, पुढील काळात शिक्षणासोबत कुस्तीकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करून ऑलिम्पिकमध्येही सुवर्णपदक जिंकावे, अशी आशा व्यक्त केली..Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात नगराध्यक्षपदासाठी उच्च शिक्षित महिलांच्या दावेदारीची चर्चा.सनी फुलमाळी हा लोहगावमधील एका साध्या कुटुंबातील मुलगा असून, त्याचे वडील नंदी बैल घेऊन भविष्य सांगण्याचे काम करतात. अशा परिस्थितीतूनही सनीने जिद्दीच्या जोरावर सुवर्ण यश मिळवून आपल्या परिसराचे आणि राज्याचे नाव उज्ज्वल केले आहे. या भेटीमुळे सनीला नवीन प्रेरणा मिळाली असून, स्थानिक नागरिक आणि क्रीडाप्रेमींकडून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.