Suhana Swasthyam 2025 : तुमच्या पैशांचे तुम्हीच 'सीईओ' : एम. आर. चंद्रलेखा

चंद्रलेखा एम. आर. डिजिटल फायनान्स एज्युकेटरआर्थिक नियोजनाबाबत आजही आपल्या देशात अनेक लोक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. महिलावर्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याबाबत मागे असलेला दिसून येतो, तर तरुणाई झटपट पैसा मिळविण्यासाठी शेअर बाजारात अभ्यास न करता गुंतवणूक करण्याची जोखीम पत्करताना दिसते. अशा वेळी तुमच्या पैशांचे तुम्ही ‘सीईओ’ बनू शकता, हा धडा शिकविण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे..प्रश्न : आर्थिक क्षेत्रातील उत्तम करिअर असतानाही पर्सनल फायनान्सबाबत लोकांना जागरूक करण्याकडे वळावे, असे का वाटले?उत्तर ः ‘सीएमए’ आणि ‘सीआयए’ अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, मी ‘केपीएमजी’मध्ये दोन वर्षे नोकरी केली. शिकत असल्यापासून मला सातत्याने असे दिसून येत होते की, बहुतांश लोक आर्थिक नियोजन किंवा पर्सनल फायनान्स म्हणजे काहीतरी अवघड गोष्ट असे समजून त्यापासून दूर राहतात. आपल्याकडे आर्थिक नियोजन शाळा, महाविद्यालयात शिकवले जात नाही. त्यामुळे मोठेपणी पैसे कमावले तरी, गुंतवणूक करण्याबाबत अनेकजण अनभिज्ञ असल्याचे दिसते. करबचत, विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यात गुंतवणूक करणे किंवा त्याचा पाठपुरावा करणे याची अनेकांना भीती वाटते. त्यामुळे अनेक लोक पारंपरिक सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे पसंत करतात आणि पर्यायाने संपत्तीवाढीची संधी गमावतात. दुसरीकडे अनेकांना झटपट पैसा हवा असतो, असे लोक कोणाच्या तरी सांगण्यावरून शेअर बाजारात किंवा अलीकडे नव्या पिढीत लोकप्रिय झालेल्या क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करतात आणि फसतात. स्वतः अभ्यास करून गुंतवणूक करण्यापासून अनेक जण लांब राहतात. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक करण्यात किंवा त्याचे निर्णय घेण्यात महिलांचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे जाणवत होते. आपल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा वापर लोकांना जागरूक करण्यासाठी केला पाहिजे, असे प्रकर्षाने वाटू लागले, त्यामुळे पर्सनल फायनान्सबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने नोकरी सोडून जॉईन डाइम डॉट इन ही एक स्टार्टअप कंपनी सुरू केली..तुमच्या कंपनीची टॅगलाइन म्हणजे नेमके काय, कसे काम करता?‘तुम्ही तुमच्या पैशाचे सीईओ बनू शकता’ अशी माझ्या कंपनीची टॅगलाइन आहे. तुमच्या पैशाचे व्यवस्थापन तुम्ही उत्तमरीत्या करू शकता. योग्य सल्ला, माहिती घेऊन तुम्ही गुंतवणूक करून पैसा वाढवू शकता. यासाठीच कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणुकीशी संबंधित विविध विषयावर मार्गदर्शन करणारे व्हिडिओ तयार करते, ते इन्स्टाग्राम, यू-ट्यूबसारख्या विविध समाजमाध्यमांवरून लोकांपर्यंत पोहोचवते. करबचत, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना कंपनीची निवड कशी करावी, कोणत्या गोष्टींची माहिती घ्यावी, कोणत्या गोष्टींपासून दूर राहावे, काय काळजी घ्यावी, योग्य योजना कशी निवडावी अशा विविध पैलूंनी सखोल माहिती अगदी सोप्या भाषेत देण्याचा प्रयत्न करते. सायबर फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याबाबतही आम्ही प्रयत्न करतो. विविध वयोगटातील, विविध आर्थिक स्तरातील लोकांना उपयोगी ठरतील, असा कंटेंट तयार केला जातो. पर्सनल फायनान्स ही सवय झाली पाहिजे, त्यासाठी लोकांना कसे प्रवृत्त करता येईल, प्रोत्साहन देता येईल यासाठी माझे प्रयत्न असतात. आर्थिक क्षेत्रात होणाऱ्या घडामोडी, नियमांमधील बदल अशा विविध बाबींचा अभ्यास करून कंटेंट तयार करते. छोटे कोर्सेस, कार्यशाळा घेतल्या जातात. प्रत्येक भारतीयाला योग्य माहितीच्या आधारावर व्यावहारिक आणि कृतिशील निर्णयासह संपत्तीवाढीसाठी मदत करणे हे माझे उद्दिष्ट आहे..आर्थिक गुंतवणुकीबाबत तरुण पिढीला काय सांगाल?गुंतवणूक जितकी लवकर तितकी ती वाढते. तरुणांनी कमवायला सुरुवात झाल्यानंतर उत्पन्नाच्या किमान ३० टक्के तर कोणतीही कौटुंबिक जबाबदारी नाही, त्यांनी किमान ६० टक्के रक्कम गुंतवली पाहिजे. तरुणवर्गाची जोखीम घेण्याची क्षमता अधिक असते, त्यामुळे त्यांनी इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देण्यास हरकत नाही. यासाठी ज्या फंडात गुंतवणूक करणार आहोत, त्याचा किमान पाच वर्षांचा परतावा, कामगिरी याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. म्युच्युअल फंडात एसआयपीद्वारे गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. यातून दीर्घकाळात मोठी रक्कम साठू शकते. आजकाल ‘अर्ली रिटायरमेंट’ घेण्याकडे कल वाढत आहे, तसेच परदेशप्रवास, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अशी गुंतवणूक उपयोगी ठरू शकते..Bajajnagar Crime : किरकोळ वादातून कामगाराचा खून; पर्सनल फायनान्समध्ये आरोग्य विमा, आयुर्विमा याबाबत फार महत्त्व दिले जात नसल्याचे दिसते, तुमचा अनुभव कसा आहे?उत्पन्न, गुंतवणूक, खर्च, विमा, कर्ज आणि कर या आपल्या आर्थिक नियोजनातील महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपल्या देशात विमा घेण्याचे प्रमाण कमी आहे. आरोग्य विमा घेण्याकडेही अनेकजण दुर्लक्ष करतात. आयुर्विमा म्हणजे नकारात्मक गोष्ट अशी धारणा मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. त्यामुळे मी आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याचे महत्त्व सांगण्यावर भर देते. आजकाल मुदतविमा अगदी कमी पैशात मिळतो. तरीही लोक तो घेण्याबाबत टाळाटाळ करतात. कोविडने आपल्याला मोठा धडा दिला आहे, तरीही विमा प्रसाराबाबत अधिक जागरूकता गरजेची आहे. आरोग्य विमा पॉलिसी निवडताना आपल्या गरजा, अपेक्षा यानुसार उत्तम पॉलिसी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोणते निकष लावावेत, याची माहिती मी देते..महिलांनी आर्थिक गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी तुम्ही विशेष प्रयत्न करता का?महिला व्यवस्थापनात कुशल असतात. घरखर्चासाठी दिलेल्या पैशातून थोडी बचत करून वेळप्रसंगी अडीअडचणीला हजर करण्याची महिलांचे कौशल्य सर्वज्ञात आहे. बचत आणि गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन त्यांच्याकडे असतो, तरीही निर्णय घेताना त्या कच खातात. अनेक घरांमध्ये कमावणाऱ्या महिलादेखील गुंतवणूक करण्याचे सर्व अधिकार वडील, भाऊ किंवा विवाहित असल्यास नवरा, मुले यांच्याकडे देतात. घरातील पुरुष निर्णय घेत असल्याने महिलांचा आत्मविश्वास कमी होतो. त्यामुळे महिलांनी चुका होण्याची भीती न बाळगता गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. पुरुष निर्णय घेतात तेव्हा त्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत. यातून माहिती मिळून योग्य निर्णय घेण्यासाठी आत्मविश्वास, प्रोत्साहनही मिळेल. अनेक फंड कंपन्या, बँका, विमा कंपन्यांची सूत्रे महिलांकडे आहेत. लाखो कोटींची उलाढाल त्या हाताळतात. मोठमोठे उद्योग महिलांनी उभारले आहेत. त्यांची उदाहरणे प्रेरणादायी आहेत. महिलांनी आपल्या आरोग्यासाठी तसेच इच्छा, आवडीनिवडींसाठी गुंतवणूक करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी विविध गुंतवणूक पर्याय, साधेसोपे कानमंत्र देणारे व्हिडिओ तयार करते. सोप्या भाषेत आर्थिक गणित उलगडून सांगते, त्यामुळे अनेक महिलांना गुंतवणुकीसाठी प्रेरणा मिळते, मदत होते.(शब्दांकन : प्राची गावस्कर). 