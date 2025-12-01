पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : तुमच्या पैशांचे तुम्हीच 'सीईओ' : एम. आर. चंद्रलेखा

Financial Planning Guidance India : डिजिटल फायनान्स एज्युकेटर चंद्रलेखा एम. आर. यांनी लोकांना आर्थिक नियोजनाबाबत जागरूक करण्यासाठी 'जॉईन डाइम डॉट इन' (Join Dime.in) ही स्टार्टअप कंपनी सुरू केली असून, त्याद्वारे त्या गुंतवणुकीचे सोपे धडे देऊन लोकांना 'स्वतःच्या पैशांचे सीईओ' बनण्यास प्रवृत्त करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रलेखा एम. आर. डिजिटल फायनान्स एज्युकेटर

आर्थिक नियोजनाबाबत आजही आपल्या देशात अनेक लोक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. महिलावर्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याबाबत मागे असलेला दिसून येतो, तर तरुणाई झटपट पैसा मिळविण्यासाठी शेअर बाजारात अभ्यास न करता गुंतवणूक करण्याची जोखीम पत्करताना दिसते. अशा वेळी तुमच्या पैशांचे तुम्ही ‘सीईओ’ बनू शकता, हा धडा शिकविण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.

