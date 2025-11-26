पुणे

Chandrashekhar Bawankule : भाजप-राष्ट्रवादी वादात बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण; निधी वाटपाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे

Mahayuti to Win Two-Thirds Majority : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत महायुतीला दोनतृतीयांश बहुमत आणि 51% पेक्षा अधिक मते मिळतील असा विश्वास व्यक्त करत, ओबीसी आरक्षणावर आणि मुंढवा जमीन प्रकरणावर भाष्य केले.
पुणे : नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणूक प्रचारात भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील निधी वाटपाचा वाद चव्हाट्यावर आलेला असतानाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निधी वाटपाचे अधिकारी हे मुख्यमंत्र्यांना आहेत, पण आम्ही निधीचे समान वाटप करणार आहोत, असे स्पष्टीकरण दिले.

