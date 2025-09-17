पुणे

Chandrashekhar Bawankule : आरक्षणाला विरोध करणे अयोग्य; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उद्धव ठाकरेंवर टीका

पुण्यात विविध कार्यक्रमांनिमित्त बावनकुळे आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम व न्याय्य भूमिका घेत आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात गेलेले आरक्षण पुन्हा आणले असून, त्याला अडथळा आणणे योग्य नाही, अशी टीका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाकरे व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर केली.

