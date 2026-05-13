एमसीए सुपरलिग क्रिकेट

चंद्रोस अकादमीची एमसीव्हीएस संघावर मात


पुणे, ता. १३ ः महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित सोळा वर्षांखालील गटाच्या सुपरलिग एमसीए निमंत्रित क्रिकेट स्पर्धेत चंद्रोस क्रिकेट अकादमीने एमसीव्हीएस संघाचा पाच गडी राखून पराभव केला.
लोहगाव येथील सी.पी. मैदानावर झालेल्या दोन दिवसीय सामन्यात एमसीव्हीएस संघाचा पहिला डाव ८१ धावांत आटोपल्यानंतर चंद्रोस अकादमीने पहिल्या डावात १८९ धावा करून १०८ धावांची आघाडी घेतली एमसीव्हीएस संघाने दुसऱ्या डावात २१२ धावा केल्या निर्णायक विजयासाठी चंद्रोस अकादमीला १०६ धावांची गरज होती त्यांनी पाच बाद १०६ धावा करून विजय मिळविला.
संक्षिप्त धावफलक ः
एमसीव्हीएस संघ - (२३.४ षटकांत) पहिला डाव ८१ (दिव्यांश चौधरी ३-१३, चिंतामणी गोजे २-३, सार्श बडदे २-१६, अरूणोदयसिंग २-२७) आणी दुसरा डाव - (६२.३ षटकांत) सर्वबाद २१२ (स्लेश पवार ४२, रितम सेन ३५, अभिनव कांबळे २२, सार्श बडदे ४-५३, पुष्कर ब्राम्हणकर २-३७, समर्थ साठे २-५४) पराभूत विरूद्ध चंद्रोस अकादमी - पहिला डाव - (६२.२ षटकांत) १८९ (अरूणोदयसिंग ४५, अमान शेख २७, ध्रूवेश विनोदे २३, दिव्यांश चौधरी नाबाद २१, पुष्कर ब्राम्हणकर २१, स्वस्तिक आरोलकर ५-२९, साई टेंगळे ३-४१) आणी दुसरा डाव - (षटकांत) ५ बाद १०६ (अरूणोदयसिंग ४६, अमन शेख २७, सार्श बडदे नाबाद २१, गणेश कुमार ३-१२, स्वस्तिक आरोलकर २-४५)
