Chandukaka Saraf 200th Anniversary: दोनशे वर्षांच्या विश्वासाचा जल्लोष; प्रामाणिक सेवेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या हातात कार व दुचाकीच्या चाव्या

पुणे: दोनशे वर्षांपूर्वी प्रज्वलित केलेली विश्वासाची एक छोटीशी ज्योत आज ‘चंदुकाका सराफ ज्वेल्स’ या भव्य वटवृक्षात रूपांतरित झाली आहे. या वटवृक्षाच्या सावलीत असंख्य कुटुंबांच्या आठवणी जपल्या गेल्या आहेत, हजारो नात्यांची ऊब अनुभवली आहे आणि प्रत्येक दागिन्यामागे विश्वासाची एक अनमोल कहाणी विणली गेली आहे. सन १८२७ मध्ये सुरू झालेल्या चंदुकाका सराफ ज्वेल्सने दोन शतकांचा हा गौरवशाली प्रवास पूर्ण केला. या प्रदीर्घ वाटचालीत काळ बदलला, पिढ्या बदलल्या, फॅशन बदलली आणि दागिन्यांची रूपेही बदलली; मात्र या सर्व बदलांच्या पलीकडे ग्राहकांचा विश्वास आणि शुद्धतेची परंपरा मात्र अढळ राहिली..याच अविरत विश्वासाचा, ग्राहकांशी जपलेल्या अतूट नात्याचा आणि दोनशे वर्षांच्या समृद्ध वारशाचा भव्य जल्लोष लक्ष्मी लॉन्स, मांजरी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात करण्यात आला. दोनशे वर्षांची परंपरा, वर्तमानातील आधुनिकता आणि भविष्यातील नवी स्वप्ने यांचा सुंदर संगम या सोहळ्यात अनुभवायला मिळाला..महाराष्ट्राच्या व्यावसायिक विश्वात कर्मचाऱ्यांच्या निष्ठेची अशा अनोख्या पद्धतीने दखल घेणारा हा सन्मान विशेष ठरला. हा गौरव केवळ भेटवस्तूंचा नव्हता; तो होता मेहनतीचा गौरव, निष्ठेचा सन्मान आणि “तुम्ही आमचे आहात” या आपलेपणाची जिवंत पावती. या सन्मानसोहळ्याला सांस्कृतिक कार्यक्रमांचीही सुरेख जोड मिळाल्याने संपूर्ण वातावरणात उत्साह, आनंद आणि आपलेपणाची भावना अधिकच खुलून आली..यावेळी संचालक अतुल शहा म्हणाले, “काळ बदलला, पिढ्या बदलल्या, दागिन्यांची रूपे बदलली; पण चंदुकाका सराफ ज्वेल्सवरील विश्वास मात्र बदलला नाही. दोनशे वर्षांचा हा प्रवास केवळ आमचा नाही, तर आमच्या ग्राहकांचा आणि आमच्यासोबत खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा आहे.”.पुढील वाटचालीबद्दल बोलताना संचालक सिद्धार्थ शहा यांनी सांगितले, “दोनशे वर्षांची शुद्धता आणि विश्वासाची परंपरा आम्ही पुढे नेणारच; मात्र आता उत्तम आणि नाविन्यपूर्ण दागिन्यांसाठीही चंदुकाका सराफ ज्वेल्सची स्वतंत्र ओळख निर्माण करायची आहे. पुढील दोनशे वर्षांसाठी हीच आमची बांधिलकी आहे.”.तसेच, “सिस्टीम अब आपकी मुठ्ठी में” हा दृष्टिकोन मांडत संचालक आदित्य शहा यांनी व्यवसायामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला. बदलत्या काळानुसार ग्राहकांना अधिक सुलभ, वेगवान आणि ग्राहकाभिमुख सेवा कशा पद्धतीने उपलब्ध करून देता येतील, याबाबतचा मानस त्यांनी उपस्थितांना बोलून दाखवला..या ऐतिहासिक सोहळ्यास संचालक अतुल शहा आणि संगीता शहा यांच्यासह आदित्य शहा, दामिनी शहा, सिद्धार्थ शहा आणि अंकिता शहा उपस्थित होते. तसेच कर्मचारी, कुटुंबीय, हितचिंतक आणि सहकाऱ्यांनी एकत्र येत या सुवर्णक्षणाला आणखी खास बनवलं..आज चंदुकाका सराफ ज्वेल्सने सुवर्णपेढीने पुण्यासह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात आपल्या शाखांचे जाळे विस्तारले आहे, लवकरच मध्यप्रदेशातील खांडवा येथे सुवर्णपेढीचे नवीन दालन सुरू होणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.