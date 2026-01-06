पुणे

Pune Politics : होय, पुण्याचे कारभारी बदला! कॉँग्रेसची भाजपवर टीका; ‘कॉँग्रेस-शिवसेने’चा दिला पर्याय

'पुणे शहराचा कारभारी बदलला पाहिजे,' असे भाजपचा मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘पुणे शहराचा कारभारी बदलला पाहिजे,’ असे भाजपचा मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणत आहे. गेल्या सात वर्षांत भाजपने केलेल्या भ्रष्टाचाराचेही पुरावे देत आहे. त्यामुळे शहराचा कारभारी बदलण्याची खरंच गरज आहे, अशी टीका काँग्रेसने सोमवारी केली. भाजपला काँग्रेस आणि शिवसेना आघाडीचा एकमेव पर्याय आहे, असा दावाही पक्षाने केला.

