Pune Politics : होय, पुण्याचे कारभारी बदला! कॉँग्रेसची भाजपवर टीका; ‘कॉँग्रेस-शिवसेने’चा दिला पर्याय

पुणे - ‘पुणे शहराचा कारभारी बदलला पाहिजे,’ असे भाजपचा मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणत आहे. गेल्या सात वर्षांत भाजपने केलेल्या भ्रष्टाचाराचेही पुरावे देत आहे. त्यामुळे शहराचा कारभारी बदलण्याची खरंच गरज आहे, अशी टीका काँग्रेसने सोमवारी केली. भाजपला काँग्रेस आणि शिवसेना आघाडीचा एकमेव पर्याय आहे, असा दावाही पक्षाने केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी भाजपवर जोरदार टीका करत कारभारी बदलण्याचे आवाहन केले होते. त्यावर सोमवारी काँग्रेस प्रदेशाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी आणि अजित दरेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर टीका केली..जोशी म्हणाले, ‘भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसला पर्याय म्हणून ‘काँग्रेस आघाडी’ होऊ शकते. पुणेकर नागरिक नक्की याचा विचार करतील, असे आम्हाला वाटते. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका निवडणुकाही महायुती एकत्र लढवेल, असे जाहीर केले होते. परंतु, विरोधकांना जागाच मिळू नये, यासाठी स्वतंत्र निवडणुका लढवीत आहे.’.‘अर्ज मागे घेताना पत्र बंधनकारक करा’पुण्यासह राज्यात जवळपास ६८ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यावर बोलताना मोहन जोशी म्हणाले, ‘ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे. पक्षाकडून उमेदवार दिले जातात. परंतु, भाजप पैसे आणि दमदाटी करून विरोधी उमेदवारांना माघार घ्यावयास लावते, हे लोकशाहीला मारक आहे..त्यामुळे असे प्रकार थांबविण्यासाठी येथून पुढे उमेदवारी अर्ज मागे घेताना पक्षाचेही अधिकृत पत्र जोडणे उमेदवारांना बंधनकारक करावे, अशी मागणी पक्षाकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात येणार आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.