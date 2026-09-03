Pune News : अल्पवयीनांकडून होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्यात बदल गरजेचा; अनिश अवधिया यांच्या वडिलांची मागणी

पुणे - कल्याणीनगर येथील पोर्शे कार अपघातानंतर अल्पवयीनांकडून होणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. विशेषतः १६ वर्षांवरील मुलांकडून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडल्यास केवळ त्यांचे वय लक्षात न घेता, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य विचारात घेऊन कठोर कारवाईची तरतूद कायद्यात असावी, अशी मागणी अपघातातील मृत अनिश अवधिया यांचे वडील ओम अवधिया यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली..कल्याणीनगर येथे १९ मे २०२४ रोजी मध्यरात्री झालेल्या पोर्शे कार अपघातात अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला, तरी या प्रकरणातून निर्माण झालेले अनेक प्रश्न अद्याप कायम आहेत. अल्पवयीनांकडून होणारे गुन्हे, त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण, पालकांची जबाबदारी आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत व्यापक बदल होणे आवश्यक असल्याचे अवधिया यांनी सांगितले..अवधिया म्हणाले, ‘अल्पवयीन मुलाने मद्यपान करून वाहन चालविले आणि त्यानंतर काही तासांतच त्याला जामीन मिळतो, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होण्यासाठी कठोर आणि परिणामकारक तरतुदी असणे आवश्यक आहे. गुन्हा करण्यासाठी अल्पवयीन मुलांना पुढे केले जाऊ नये, यासाठीही कायद्यात स्पष्ट तरतूद असावी.’.पालकांचीही जबाबदारी निश्चित करावी‘अल्पवयीन मुलांना महागड्या गाड्या, मोठ्या प्रमाणात पैसे किंवा वाहन चालविण्याची मुभा देताना पालकांनी अधिक जबाबदारीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. आर्थिक सुबत्ता आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या वाहनांमुळे काही मुलांमध्ये वाईट सवय निर्माण होतात. त्यातून कायद्याचे उल्लंघन करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहन देताना त्यांचे वय, वाहन चालविण्याची कायदेशीर पात्रता आणि त्यांची जबाबदारी यांचा पालकांनी गांभीर्याने विचार करावा,’ असे आवाहन अवधिया यांनी केले..काही घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांना पुढे करून गुन्हे करण्याचे किंवा त्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केवळ अल्पवयीनांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना गुन्ह्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा आवश्यक ती काळजी न घेणाऱ्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करणेही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले..पुणेकरांच्या पाठिंब्याबद्दल मानले आभारदरम्यान, अनिश अवधिया यांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणानंतर सातत्याने आवाज उठविला आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत आणि व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा व्हाव्यात, यासाठी आपले प्रयत्न सुरूच राहतील, असे अवधिया यांनी स्पष्ट केले. या प्रयत्नांना पुणेकरांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी आभार मानले. तसेच संपूर्ण प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या सहकार्याबद्दलही त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.