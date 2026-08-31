Pune News : शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये गोंधळ; अमित ठाकरेंसह इतरांवर गुन्हा दाखल

पुणे - गणेशखिंड रस्त्यावर असलेल्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये विनापरवानगी प्रवेश करत तेथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो काढून घेत कर्मचाऱ्यांना धमकी देवून गोंधळ घातल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरेंसह २० ते २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला..सोमवारी (ता. ३१) दुपारी साडेबारा ते एकच्या दरम्यान शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये हा प्रकार घडला. याबाबत महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजेंद्र काशिराम पाटील (वय-५२, रा. डावी भुसारी कॉलनी, कोथरूड) यांनी फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादी यांच्या महाविद्यालयातील कार्यालयात विनापरवाना प्रवेश केला. कार्यालयात असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो काढून घेतला. त्यानंतर फिर्यादी व त्यांच्या सहकाऱ्यांना धमकावले. तसेच फिर्यादी यांच्या कार्यालयात विनाकारण थांबून जोरजोरात घोषणा देत गोंधळ घातला..नेमके काय घडले -पुणे दौऱ्यावर असलेल्या अमित ठाकरे यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या कँटीनची पाहणी केली. यावेळी शासकीय कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फोटोशेजारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावल्याचे त्यांनी पाहिले. त्यांनी कार्यकर्त्याला तो फोटो काढण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार कार्यकर्त्याने मोदी यांचा फोटो काढला. यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी अमित ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.