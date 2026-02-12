PDCC Bank Recruitment : ‘पीडीसीसी’ बँक भरतीत गोंधळ; जाहिरात प्रसिद्ध होऊन साडेचार वर्षे पूर्ण, मात्र प्रक्रिया अपूर्ण

पुणे

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे ऑगस्ट २०२१ मध्ये ३५६ लेखनिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
पुणे - सहकार क्षेत्रात नावलौकिक असलेल्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (पीडीसीसी) सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संयमाचा अंत पाहण्याचे ठरवले आहे का, असा संतापजनक प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीला साडेचार वर्षे होऊनही अद्यापही भरतीप्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.

