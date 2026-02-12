PDCC Bank Recruitment : ‘पीडीसीसी’ बँक भरतीत गोंधळ; जाहिरात प्रसिद्ध होऊन साडेचार वर्षे पूर्ण, मात्र प्रक्रिया अपूर्ण

पुणे - सहकार क्षेत्रात नावलौकिक असलेल्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (पीडीसीसी) सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संयमाचा अंत पाहण्याचे ठरवले आहे का, असा संतापजनक प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीला साडेचार वर्षे होऊनही अद्यापही भरतीप्रक्रिया पूर्ण झाली नाही..जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनंतर परीक्षा झाली; मात्र आता परीक्षा होऊनदेखील सहा महिने उलटले तरी निकाल जाहीर करण्यास बँकेला मुहूर्त सापडला नाही. ‘प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे हजारो उमेदवारांचे आयुष्य टांगणीला लागले असून, ही भरती प्रक्रिया म्हणजे बँकेचा निव्वळ ‘सावळा गोंधळ’ आहे,’ अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे..पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे ऑगस्ट २०२१ मध्ये ३५६ लेखनिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांनी मोठ्या आशेने या परीक्षेसाठी अर्ज केले. मात्र, त्यानंतर बँक प्रशासनाने या भरतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. अनेक पाठपुराव्यानंतर अखेर ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही परीक्षा घेण्यात आली.मात्र, परीक्षा झाल्यानंतरही सहा महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्याप निकाल जाहीर करण्यात आला नाही. त्यामुळे बॅंक प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचा अंत पाहू नये. लवकरात लवकर निकाल प्रसिद्ध करून, मुलाखत कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे म्हणाले, ‘परीक्षा होऊन आज सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. वास्तविक, आजच्या डिजिटल युगात निकाल तयार होण्यासाठी इतका वेळ लागण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, तरीही पीडीसीसी बँकेने अद्याप निकाल जाहीर केले नाहीत.या विलंबामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे? की यामागे काही राजकीय दबाव आहे का? परीक्षेचा निकाल लागून नियुक्ती मिळेल, या आशेवर अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आली आहे तर काहींना आर्थिक ओढाताणीमुळे इतर ठिकाणी काम शोधण्याची वेळ आली आहे.’.जाहिरात - ऑगस्ट २०२१जागा - ३५६परीक्षा - तब्बल ४ वर्षांनंतर ऑगस्ट २०२५सद्यःस्थिती - परीक्षा होऊन सहा महिने उलटले, निकाल अद्याप गुलदस्तात.आम्ही चार वर्षे परीक्षेची वाट पाहिली आणि आता निकाल लागत नाही. बँकेच्या या ढिसाळ कारभारामुळे आमचे नुकसान होत आहे. या प्रकरणी बँक प्रशासनाने तातडीने खुलासा करून निकालाची तारीख जाहीर करावी.- एक विद्यार्थीनिवडणूक प्रक्रिया आणि आचारसंहितेच्या तांत्रिक बाबींमुळे निकाल जाहीर करता आला नाही. यासंदर्भात संस्थेचे संचालक मंडळ लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल.- अनिरुद्ध देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘पीडीसीसी’ बँक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.