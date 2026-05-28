Nasrapur Crime : चिमुरडीवरील अत्याचार, खून प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध दोषारोप निश्चित; खटल्याची रोज होणार सुनावणी

पुणे - नसरापूर परिसरात अवघ्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याच्या संवेदनशील खटल्याची सुनावणी गुरुवार (ता. २८) पासून येथील विशेष न्यायालयात सुरू झाली. न्यायालयाने सरकार पक्षाकडे आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे असल्याचे स्पष्ट करत दोषारोप निश्चित केले. आरोपी भीमराव कांबळे याला सकाळी ११ वाजता कडक पोलिस बंदोबस्तात न्यायालयासमोर हजर केले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत या खटल्याची सुनावणी उद्यापासून दररोज 'इन-कॅमेरा' घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. .विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी न्यायालयासमोर संपूर्ण घटनाक्रम विस्तृतपणे मांडला. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, एक मे रोजी दुपारी तीन ते चार वाजण्याच्या सुमारास आरोपीने तीन वर्षांच्या बालिकेला गाठीशेव देण्याचे आणि गाईचे वासरू दाखवण्याचे आमिष दाखवून नसरापूर येथील मंदिरासमोरून नेले. तिला गोठ्याजवळील शेडमध्ये नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर बालिकेच्या तोंडात कपड्याचा गोळा कोंबून, छातीवर बुक्क्यांनी मारून तिचा खून केला. पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिचे प्रेत लपवून ठेवले..न्यायालयात ८२ साक्षीदारांची यादी सादर -ॲड. अजय मिसर यांनी न्यायालयात एकूण ८२ साक्षीदारांची यादी सादर केली. तसेच, तपास अधिकाऱ्यांनी एकत्रित केलेले परिस्थितीजन्य पुरावे न्यायालयासमोर मांडले. त्यामध्ये आरोपी बालिकेला घेऊन जातानाचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण, आरोपी आणि बालिकेला शेवटचे एकत्र पाहिलेली मुले आणि ग्रामस्थांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. आरोपीची साक्षीदारांकडून ओळख परेड घेण्यात आली आहे.डीएनए आणि एफएसएल विश्लेषणाचा न्यायवैद्यकीय अहवाल, आरोपीची मानसिक स्थिती सुदृढ असल्याचा आणि कृत्य करण्यास तो सक्षम असल्याचा वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाला आहे. मृत बालिकेचा शवविच्छेदन अहवाल आणि आरोपीकडून जप्त केलेला मुद्देमाल या सर्व भक्कम पुराव्यांच्या आधारे आरोपीविरुद्ध दोषारोप निश्चित करावेत, अशी विनंती ॲड. मिसर यांनी केली..बचाव पक्षाचा दावा अमान्य -आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हिंमतराव सूर्यवंशी, मुख्य विधी सहाय्य संरक्षण वकील के. ए. जिवानी आणि उपमुख्य विधी सहाय्य संरक्षण वकील जी. आर. गजभिये यांनी बाजू मांडली. 'अपहरण, विनयभंग व खुनाचा गंभीर गुन्हा शाबीत करण्याइतपत दोषारोपपत्रात भक्कम पुरावा नाही. तसेच 'लास्ट सीन टुगेदर' आणि फॉरेन्सिक पुरावे योग्य नाहीत,' असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.न्यायालयाने दोषारोपपत्र वाचून दाखवल्यानंतर आरोपी आणि त्याच्या वकिलांनी सर्व आरोप नाकारले. मात्र, न्यायालयाने दोषारोपपत्रातील पुरावे भक्कम असल्याचे मानत खटला वेगाने चालवण्याचे निर्देश दिले. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांच्यासह ॲड. सुरेश गायकवाड आणि ॲड. प्रथमेश शिंगणे यांनी काम पाहिले.