पुणे

Chas Dam Flood Release: चास कमान धरणातून २९,७९३ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग; ९९ टक्के भरलेले धरण, भिमा नदीला पूरस्थिती

चास कमान धरणात ९९ टक्के साठा; पाचही दरवाजांतून २९७९३ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग, भिमा नदीला पूरस्थिती, अनेक गावांचा संपर्क तुटला
Authorities have advised people living along the Bhima River to remain alert as the discharge may be increased depending on rainfall.

Authorities have advised people living along the Bhima River to remain alert as the discharge may be increased depending on rainfall.

Sakal

राजेंद्र लोथे
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चास : चास कमान धरण ( ता. खेड ) पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढल्याने धरणातून होणारा पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात आला असून एकूण पाच दरवाजातून 29793 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग भिमा नदित सोडण्यास येत असून धरणात 99 टक्के ( 8.50 टीएमसी.) पाणीसाठा असल्याने गरज भासल्यास विसर्ग वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती धरणाचे सहाय्यक अभियंता प्रणव गावडे यांनी दिली आहे.

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