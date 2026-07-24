Chas Dam Flood Release: चास कमान धरणातून २९,७९३ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग; ९९ टक्के भरलेले धरण, भिमा नदीला पूरस्थिती

चास : चास कमान धरण ( ता. खेड ) पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढल्याने धरणातून होणारा पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात आला असून एकूण पाच दरवाजातून 29793 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग भिमा नदित सोडण्यास येत असून धरणात 99 टक्के ( 8.50 टीएमसी.) पाणीसाठा असल्याने गरज भासल्यास विसर्ग वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती धरणाचे सहाय्यक अभियंता प्रणव गावडे यांनी दिली आहे..श्री क्षेत्र भिमाशंकर च्या खोऱ्यात म्हणजेच चास कमान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढला असून या पावसाने धरणाच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. बुधवार ता. चालू वर्षी 22 जुलै रोजी सर्वप्रथम पाचही दरवाजे उघडून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला होता. मात्र धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने धरणात पाण्याची आवक जास्त झाल्याने धरणाच्या पाचही दरवाज्याद्वारे विसर्ग वाढविण्यात आला आहे. .सद्य स्थितीत धरणात 99 टक्के पाणीसाठा असल्याने अतीरिक्त ठरणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. शुक्रवार ता. 24 रोजी धरणाचे पाच दरवाजे 1.70 सेंटीमीटरने उघडून 29793 क्युसेक्स नदिपात्रात विसर्ग करण्यात येत आहे. धरणातून दरवाजाव्दारे सांडव्यातून 29793 क्युसेक्स नदिपात्रात तर कालव्याव्दारे 400 क्युसेक्स म्हणजे एकूण 30193 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग धरणातून करण्यात येत आहे. संततधार पावसाने सर्वत्र पुर परिस्थिती असून धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे भिमा नदिला पुर आला असून बहुतांशी पुल पाण्याखाली गेले आहेत. अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून जनजिवन पुर्णपणे विस्कळीत झाले आहे..चास कमान धरण ( ता. खेड ) पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढल्याने धरणाचे पाचही दरवाजे 1.70 सेंटीमीटरने उघडून 29793 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग भिमा नदित करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.