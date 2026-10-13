पुणे

Property Tax : ४४० मिळकतधारकांचे चेक बाऊन्स; गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता

मिळकतकर भरण्यासाठी दिलेले धनादेश न वटल्यामुळे पुणे महापालिकेचे सुमारे १० कोटी रुपये अडकले आहेत.
cheque bounce

cheque bounce

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मिळकतकर भरण्यासाठी दिलेले धनादेश न वटल्यामुळे पुणे महापालिकेचे सुमारे १० कोटी रुपये अडकले आहेत. वारंवार नोटिसा देऊनही प्रतिसाद न देणाऱ्या ४४० थकबाकीदारांविरोधात आता कायदेशीर कारवाई करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.

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