Property Tax : ४४० मिळकतधारकांचे चेक बाऊन्स; गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता

पुणे - मिळकतकर भरण्यासाठी दिलेले धनादेश न वटल्यामुळे पुणे महापालिकेचे सुमारे १० कोटी रुपये अडकले आहेत. वारंवार नोटिसा देऊनही प्रतिसाद न देणाऱ्या ४४० थकबाकीदारांविरोधात आता कायदेशीर कारवाई करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत..मिळकतकर वसुलीसाठी दिलेल्या धनादेशांपैकी अनेक धनादेश बँकेत न वटल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी आज मंगळवारी (ता. १३) कर आकारणी व कर संकलन विभाग आणि विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिवटे यांनी दिले आहेत..धनादेश न वटण्याची सुरुवातीला दोन हजार १५० प्रकरणे समोर आली होती. त्यातून सुमारे १८ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत होती. महापालिकेने नोटिसा बजावल्यानंतर अनेक थकबाकीदारांनी रक्कम जमा केली. मात्र, अद्याप ४४० प्रकरणांमधील सुमारे १० कोटी रुपयांची वसुली रखडली आहे. धनादेश दिल्यानंतर कर भरल्याचे भासवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात खात्यात पैसे नसल्याने ही रक्कम जमा होत नाही. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत..धनादेश न वटलेल्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यासाठी कोणत्या कायदेशीर तरतुदी लागू होतात, याची पडताळणी विधी विभागाकडून सुरू आहे. प्रत्येक प्रकरणाची सखोल तपासणी केल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त दिवटे यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.