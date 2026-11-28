पुणे : ‘‘मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत (डिलिमिटेशन) महायुतीची जी भूमिका असेल, तीच माझी भूमिका असेल. लोकसंख्या वाढली असल्याने त्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींची संख्याही वाढली पाहिजे. महिला आरक्षणासाठी प्रतिनिधित्व देण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे,’’ असे मत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी व्यक्त केले..पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना भुजबळ यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना, लोकसभेतील खासदारांची संख्या, महिला आरक्षण आणि राजकीय पक्षांच्या भूमिकांवर भाष्य केले. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची भूमिका काय असेल, याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे दुसऱ्या पक्षात आहेत आणि एका आघाडीत आहेत. मी युतीमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांची मते त्यांना माहिती आहेत. माझी मते महायुतीबरोबर आहेत.’’.भुजबळ म्हणाले, ‘‘लोकसंख्या गेल्या ६० ते ७० वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्याही पूर्वीपेक्षा वाढली आहे. त्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधित्वसुद्धा वाढले पाहिजे, हा त्यामागचा उद्देश असू शकतो. जातनिहाय जनगणना आणि जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याला वेळ लागणार आहे. मात्र, महिलांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, या हेतूने ही मंडळी पुढे जात आहेत.’’ शरद पवार हे आपले राजकीय गुरू असल्याचे सांगत भुजबळ म्हणाले, ‘‘माझे दोन राजकीय गुरू आहेत. एक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यानंतर शरद पवार. पवारसाहेब दुसऱ्या पक्षात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत मी काय बोलणार?’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.