विज्ञान, कला शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा

छत्रपती संभाजीनगर, ता. ३० ः यंदाच्या अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा कल विज्ञान आणि कला शाखेकडे अधिक असल्याचे चित्र आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार वाणिज्य शाखेच्या तुलनेत विज्ञान व कला शाखेत प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. दरम्यान, प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी रविवारपासून (ता. ३०) अंतिम विशेष फेरी सुरू झाली.
राज्यातील अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत आतापर्यंत १५ लाख ५२ हजार ७५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. १३ लाख ५२ हजार ६८२ जणांनी प्रवेश निश्चित केला. छत्रपती संभाजीनगर विभागातही मोठ्या संख्येने प्रवेश झाले. शिक्षण संचालनालयाने जाहीर केलेल्या शाखानिहाय आकडेवारीनुसार, विज्ञान शाखेत ६ लाख ७९ हजार ४१३, वाणिज्य शाखेत ३ लाख १ हजार २५१, तर कला शाखेत ३ लाख ७२ हजार १८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला.
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उद्या यादी होणार प्रसिद्ध
नियमित तीन आणि सात विशेष फेऱ्यांनंतरही प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आता आठवी विशेष फेरी घेतली जात आहे. रविवारी दुपारी एकपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असून, ३१ ऑगस्टच्या सायंकाळी सहापर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्जाचा भाग-१ व भाग-२ भरून लॉक करावा लागेल. यात दहा कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम देणे अनिवार्य आहे. महाविद्यालय वाटपाची यादी एक सप्टेंबरला दुपारी तीनला प्रसिद्ध होईल, तर दोन सप्टेंबर सायंकाळी सहापर्यंत प्रवेश निश्चित करता येईल.
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विभागनिहाय प्रवेशाची स्थिती
मुंबई : ३ लाख १ हजार ३८४
पुणे : २ लाख ४२ हजार ४२२
छत्रपती संभाजीनगर : १ लाख ६६ हजार १३४
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