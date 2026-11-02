पुणे

Chhatrapati Shahaji Raje and Sambhaji Maharaj Samadhi Controversy : छत्रपती शहाजीराजे भोसले व थोरले संभाजी महाराज यांच्या समाधीस्थळी मेघडंबऱ्या उभारणाऱ्या महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींवर कर्नाटक पोलिसांकडून गुन्हे दाखल

कर्नाटक पोलिसांची कारवाई: शिवप्रेमींच्या ऐतिहासिक संवर्धनाच्या प्रयत्नांवर गुन्हे दाखल
Intense anger among shivpremis over filing of cases against them in Karnataka.

Intense anger among shivpremis over filing of cases against them in Karnataka.

Sakal

Vinayan
Updated on

स्वराज्याचे संकल्पक छत्रपती शहाजीराजे भोसले आणि छत्रपती संभाजी महाराज (थोरले) यांच्या कर्नाटकातील ऐतिहासिक समाधीस्थळांचे ऊन-पावसापासून रक्षण व्हावे, या उदात्त हेतूने स्वखर्चातून मेघडंबऱ्या उभारणाऱ्या महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींवर कर्नाटक पोलिसांनी थेट गुन्हे दाखल केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

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