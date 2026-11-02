Chhatrapati Shahaji Raje and Sambhaji Maharaj Samadhi Controversy : छत्रपती शहाजीराजे भोसले व थोरले संभाजी महाराज यांच्या समाधीस्थळी मेघडंबऱ्या उभारणाऱ्या महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींवर कर्नाटक पोलिसांकडून गुन्हे दाखल

स्वराज्याचे संकल्पक छत्रपती शहाजीराजे भोसले आणि छत्रपती संभाजी महाराज (थोरले) यांच्या कर्नाटकातील ऐतिहासिक समाधीस्थळांचे ऊन-पावसापासून रक्षण व्हावे, या उदात्त हेतूने स्वखर्चातून मेघडंबऱ्या उभारणाऱ्या महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींवर कर्नाटक पोलिसांनी थेट गुन्हे दाखल केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ."उपेक्षित अवस्थेत असलेल्या महापुरुषांच्या ऐतिहासिक समाधीस्थळांचे संवर्धन आणि जतन करणे हा गुन्हा आहे का?" असा संतप्त सवाल ‘श्री स्वामी ॐ मल्हारी प्रतिष्ठान’चे अध्यक्ष डॉ. गौरव घोडे यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला आहे. या अनपेक्षित कारवाईमुळे इतिहासप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने तातडीने कर्नाटक सरकारशी समन्वय साधून या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..समाधींची दुरवस्था पाहून शिवप्रेमी सरसावलेकर्नाटकातील दावणगेरे जिल्ह्यातील होदिगेरे येथे छत्रपती शहाजीराजे भोसले यांची समाधी आहे, तर कोप्पल जिल्ह्यातील कनकगिरी येथे थोरले छत्रपती संभाजी महाराज यांचे समाधीस्थळ आहे. अनेक वर्षांपासून या दोन्ही ऐतिहासिक वास्तू अत्यंत दयनीय आणि दुर्लक्षित अवस्थेत होत्या. शहाजीराजांच्या समाधीवर ऊन, वारा आणि पावसाचा थेट मारा होत होता, तर कनकगिरी येथील समाधी परिसरात काटेरी झुडपे आणि अस्वच्छता पसरली होती. हा ऐतिहासिक ठेवा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे पाहून शिवप्रेमींनी पुढाकार घेतला आणि सुमारे साडेदहा लाख रुपये खर्चून दोन्ही ठिकाणी अनुक्रमे ४५० किलो आणि ४०० किलो वजनाच्या मजबूत मेघडंबऱ्या शिवप्रेमींनी प्रत्यक्ष कर्नाटकात जाऊन उभारल्या..Maharashtra District Courts Bomb Threat : न्यायव्यवस्था हादरली! पुण्याच्या शिवाजीनगरसह राज्यभरातील न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; एकाच वेळी मेल आल्याने मोठी खळबळ."कोणतेही नुकसान केले नाही, केवळ इतिहासाचे रक्षण केले"; डॉ. गौरव घोडे यांची भूमिकादाखल झालेल्या गुन्ह्यांवर बोलताना डॉ. गौरव घोडे यांनी स्पष्ट केले की, "आम्ही कोणत्याही सार्वजनिक अथवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केलेले नाही. कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा आमचा हेतू नव्हता. केवळ आपल्या पूर्वजांच्या आणि स्वराज्य संकल्पकांच्या समाधीचे ऊन-पावसापासून रक्षण व्हावे, एवढ्याच पवित्र भावनेने आम्ही श्रमदान आणि खर्च करून ही उभारणी केली होती. असे असतानाही कर्नाटक पोलिसांनी आमच्यावर गुन्हे दाखल करणे अत्यंत वेदनादायी आहे.".Beed Court Bomb Threat: बीड जिल्हा न्यायालय उडवून देण्याची धमकी! ईमेलमुळे खळबळ, बॉम्ब शोध पथकाकडून संपूर्ण न्यायालयाची कसून तपासणी.कायमस्वरूपी संवर्धनासाठी विशेष निधी द्यावा; छत्रपतींच्या वंशजांनाही सादया वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिवप्रेमींनी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे:शासकीय समन्वय : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी तातडीने चर्चा करून या प्रकरणात मध्यस्थी करावी.कायमस्वरूपी व्यवस्था : पुरातत्व विभाग आणि दोन्ही राज्य सरकारांनी मिळून दोन्ही समाधीस्थळांवर कायमस्वरूपी छत, संरक्षक भिंत, नियमित स्वच्छता, सुशोभीकरण आणि देखभालीची चोख व्यवस्था करावी.गुन्ह्यांची निष्पक्ष चौकशी : इतिहास संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या शिवप्रेमींवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची निष्पक्ष चौकशी करून ते मागे घेण्यात यावेत.वारसा जतन : छत्रपती शहाजीराजे आणि थोरले संभाजी महाराज हा संपूर्ण देशाचा स्वाभिमान असल्याने, छत्रपतींच्या वंशजांनी आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनीही या ऐतिहासिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे, असे भावनिक आवाहन यावेळी करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.