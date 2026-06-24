पुणे

रंगभवन बागेत साकारणार भव्य शिवस्मारक

रंगभवन बागेत साकारणार भव्य शिवस्मारक
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सोलापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाची प्रतिकृती.

रंगभवन बागेत साकारणार भव्य शिवस्मारक
इंद्रजित पवार यांची माहिती; तीनही बाजूंनी दिसण्यासाठी वाढविणार चौथरा

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २४ : शहरातील रंगभवन चौकाजवळील जिल्हा परिषद उद्यानाचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. उद्यानातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्याची उंची वाढवण्यात येणार आहे. यासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहे. जून २०२७ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. याबाबतचे अंदाजपत्रकही लवकरच तयार करण्यात येणार असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य आणि प्रेरणादायी स्मारक उभारण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी दिली.
स्मारकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ६ फूट ६ इंच उंचीचा सुवर्णमुलामा असलेला ब्राँझचा पुतळा उभारण्यात येणार असून, स्मारकाची एकूण उंची सुमारे २२ फूट ६ इंच असेल. बांधकामासाठी अस्सल काळ्या पाषाणाचा वापर करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वास्तुकलेची झलक देणारे वाडा पद्धतीचे प्रवेशद्वार, राजमुद्रा आणि आकर्षक सुशोभीकरणामुळे हे स्मारक शहराच्या वैभवात भर घालणार आहे. तसेच परिसराचे सुशोभीकरण करून चारही बाजूंनी शिवरायांचे भव्य आणि स्पष्ट दर्शन होईल, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

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शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याच्या कार्यक्रमात उद्यानाचे सुशोभीकरण व पुतळा असलेल्या चौथऱ्याची उंची वाढवण्याबाबत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी चर्चा केली आहे. स्मारकाचे डिझाइन अंतिम झाले आहे. लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून, जून २०२७ पर्यंत उद्यानाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
- इंद्रजित पवार, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद

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