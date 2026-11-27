वालचंदनगर : भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामामध्ये गाळप हाेणाऱ्या उसाचा दुसरा हप्ता २०० रुपये प्रतिदन देण्याचे जाहीर केले असून सभासद व गेटकेनच्या उसाला ३७०१ रुपये प्रतिटन भाव मिळणार असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक , उपाध्यक्ष शिवाजी निंबाळकर व संचालक मंडळाने दिली..सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामामध्ये श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने गाळपामध्ये आघाडी घेतली आहे. ११ ऑक्टोबर पासुन गळीत हंगामास सुरवात झाली आहे. छत्रपती कारखान्याने यापूर्वी ३५०१ रुपये प्रतिटन पहिला हप्ता देण्याचे जाहीर करुन ऊस दराची कोंडी फोडली होती. शुक्रवार (ता. २७) रोजी संचालक मंडळाने बैठकीमध्ये चालू हंगामामध्ये गाळप झालेल्या उसाला २०० रुपये प्रतिटन दुसरा हप्ता देण्याचे जाहीर केल्यामुळे सभासद व गेटकेनच्या उसाला ३७०१ रुपये भाव मिळणार आहे. दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांना दिवाळीमध्ये दिला जाणार आहे. कारखान्याच्या दोन्ही युनिटची उसाची प्रतिदिन गाळप क्षमता ६५०० टन आहे. मात्र कारखाना क्षमतेपेक्षा अधिक गाळप करीत आहे. गुरुवारी (ता.२७) रोजी एका दिवसामध्ये ९५६४ टन उसाचे उच्चांकी गाळप करुन एक नवीन विक्रम केला. कारखान्याने आत्तापर्यंत ४७ दिवसामध्ये ३ लाख ८४ हजार ५५ टन उसाचे गाळप केले असुन ३ लाख ८६ हजार ६६० क्विंटल साखरेची निर्मिती केली आहे. साखरेच्या उताऱ्यामध्ये झपाट्याने वाढ होत चालली असून गुरुवारी (ता.२६) रोजी साखरेचा उतारा ११.०३ टक्केपर्यंत पोहचला असून सरासरी उतारा १०.१७ टक्के झाला आहे. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून आत्तापर्यंत १ कोटी ६८ लाख ४० हजार १०० युनिट विजेची निर्मिती झाली असून १ कोटी ७ लाख ७८ हजार युनिट वीज महावितरणला निर्यात केली आहे..एका दिवसामध्ये ९५६४ टन ऊसाचे गाळप...कारखान्याच्या दोन्ही युनिटची ऊसाची गाळप क्षमता प्रतिदिन ६५०० टन आहे. मात्र गळीत हंगामसुरु होण्यापूर्वी ओव्हरहाॅलिंगची कामे चांगल्या पद्धतीने झाल्यामुळे कारखाना क्षमतेपेक्षा अधिक गाळप करीत आहे.गुरुवारी (ता.२७) रोजी एका दिवसामध्ये ९५६४ टन उसाचे गाळप झाले.यापूर्वी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ९२४५ टन, २५ ऑक्टोबर व २३ नोव्हेंबर रोजी ९३५६ टन उसाचे गाळप केले होते. गेल्या सहा-सात दिवसापासुन कारखाना प्रतिदिन ९ हजार टना पेक्षा जास्त उसाचे गाळप करीत आहे.१२ लाख टन ऊसाचे गाळपाचे उद्ष्ठि...श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने चालू गळीत हंगामामध्ये १२ लाख टन ऊस गाळपाचे उदिष्ठ ठेवले आहे. सभासद व परीसरातील गेटकेनेचे शेतकऱ्यांना एकसारखा दर दिला जात आहे. सर्व शेतकरी कारखान्याला सहकार्य करीत असून सभासदांनी व गेटकेन च्या शेतकऱ्यांनी सर्व ऊस आपल्या छत्रपती कारखान्याला देेण्याचे आवाहन संचालक मंडळाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.