Water Resources Department: मुख्य अभियंत्यांचे कार्यालय पुण्यातून कोल्हापूरला जाणार; जलसंपदा विभागाचा मोठा निर्णय

पुणे : राज्याच्या प्रशासनात एकीकडे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडका सुरू असताना दुसरीकडे जलसंपदा विभागाने थेट कार्यालयांचे स्थलांतरच करण्याचा निर्णय घेतला.कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या पुणे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांचे कार्यालय पुण्यातून थेट कोल्हापूरला हलविले आहे तर विशेष प्रकल्पांच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाचे सोलापूर येथे स्थलांतर केले आहे..जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशावरून अधीक्षक अभियंता सं. मा. सांगळे यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.पुणे पाटबंधारे अधीक्षक अभियंता या कार्यालयाचे स्थलांतर पुण्यातच मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये करण्यात आले आहे..टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग हा सांगलीमधून विटा येथे स्थलांतरीत करण्यात आला आहे तर ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय हे सांगलीतून कवठेमहांकाळ येथे, म्हैसाळ पंपगृह विभाग कार्यालय सांगलीतून जतला स्थलांतरीत केले आहे..पुण्यातील खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता कार्यालय मुख्य इमारतीमधून स्वारगेट येथे स्थलांतरीत केले आहे. जलसंपदामंत्री विखे यांनी सिंचन व्यवस्थापनेच्या कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी हे आदेश दिले आहेत. एक जूनपासून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नव्या मुख्यालयातून कामकाज करावे लागणार आहे.