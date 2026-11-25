पुणे - शिवाजीनगर न्यायालय परिसराबाहेर तरुणावर झालेल्या हल्ल्यावरून पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीने गृह खात्यावर निशाणा साधला आहे. या घटनेमुळे शहरातील ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था पुन्हा चव्हाट्यावर आली असून, गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण न देता तातडीने आळा घालावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे..गुंडांना पोलिसांचा धाक उरला नसून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्यात येऊन विकासाच्या गप्पा मारतात; मात्र वाढत्या गुन्हेगारीवर मौन बाळगतात, अशी टीका पश्चिम विभागाच्या अध्यक्षा दीप्ती चवधरी यांनी केली. काँग्रेसचे पूर्व विभागाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे..मुख्यमंत्र्यांनी पुण्याचे पालकत्व स्वीकारावे - सुप्रिया सुळेशहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला पोलिस प्रशासनच जबाबदार असून, मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस प्रमुखांना याबाबत जाब विचारावा. शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक झाली असून, पुण्याचे पालकत्व स्वीकारून शहरातील प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.मागील काही महिन्यांत पुण्यात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. याबाबत पोलिस प्रमुखांना उत्तर द्यावेच लागेल. तसेच, पुणे शहर आणि बारामतीमधील पोलिस यंत्रणेचे कामकाज व्यवस्थित सुरू नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात स्वतः लक्ष घालावे, असेही सुळे यांनी समाजमाध्यमावर म्हटले आहे..गुन्हेगारी खपवून घेणार नाही - मुरलीधर मोहोळपुण्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणे निश्चितच भूषणावह नाही. टोळीयुद्धातून असो किंवा पूर्ववैमनस्यातून, पुण्यातील गुन्हेगारी खपवून घेतली जाणार नाही, असे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.शिवाजीनगर न्यायालयाबाहेर तरुणावर झालेल्या हल्ल्याबाबत प्रतिक्रिया देताना मोहोळ बोलत होते. या घटनेबाबत पोलिस आयुक्तांकडून माहिती घेतली असता, प्राथमिक तपासात हा हल्ला पूर्ववैमनस्यातून झाल्याचे समोर आले असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.